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Giới trẻ

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105 thanh niên kiều bào về nước tham dự Trại hè Việt Nam 2026

Minh Hạnh

TPO - Từ ngày 12 đến 25/7, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình Trại hè Việt Nam 2026 với chủ đề “Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn”. Chương trình quy tụ 105 thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài.

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Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2025.

Diễn ra trong 14 ngày, Trại hè Việt Nam 2026 sẽ đưa các đại biểu đi qua nhiều địa phương trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam, gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa.

Với chủ đề “Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn”, các đại biểu được tham quan, tìm hiểu nhiều di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam, trong đó có các di sản được UNESCO ghi danh như Quần thể Di tích Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An và Nhã nhạc cung đình Huế. Chương trình kết hợp hài hòa các hoạt động giáo dục truyền thống, tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm văn hóa và trau dồi tiếng Việt, qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình cảm gắn bó với quê hương của thế hệ trẻ kiều bào.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Khu di tích Kim Liên (Nghệ An); dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bến phà II Long Đại và Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa và Viện Hải dương học Nha Trang; giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Học viện Hải quân; trải nghiệm võ thuật cổ truyền Tây Sơn và khám phá thiên văn học tại Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và các trò chơi tôn vinh tiếng Việt.

Một điểm nhấn của Trại hè Việt Nam 2026 là các buổi gặp gỡ, giao lưu với những trí thức, văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu, trong đó có GS.TS Thái Kim Lan (kiều bào Đức) tại Bảo tàng Gốm cổ sông Hương và không gian lưu niệm họa sĩ Lê Bá Đảng (kiều bào Pháp). Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước.

Được tổ chức thường niên từ năm 2004, Trại hè Việt Nam là hoạt động do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức.

Qua hơn hai thập kỷ, chương trình đã thu hút hàng nghìn thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng, củng cố bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ kiều bào đối với quê hương, đất nước.

Minh Hạnh
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