Vợ chồng trẻ Singapore không sống chung sau kết hôn

TPO - Vì áp lực tài chính, nhiều cặp vợ chồng trẻ ở Singapore quyết định không sống chung ngay sau khi kết hôn. Họ vẫn tiếp tục sống với gia đình riêng của mỗi người trong thời gian chờ nhà mới xây xong.

Xu hướng không sống chung của vợ chồng trẻ Singapore

Jasmine Lim (29 tuổi) - chuyên viên nhân sự ở Singapore và Leslie Lee (31 tuổi) - chuyên gia tài chính, kết hôn vào tháng 12/2023. Tuy nhiên, khác hầu hết cặp vợ chồng truyền thống khác, họ không dọn về sống chung, mà tiếp tục ở với gia đình riêng của mỗi người. Mãi đến tháng 5/2025, họ mới chấm dứt trạng thái đó, khi căn hộ xây theo đặt hàng (BTO) hoàn thành.

Về quyết định kết hôn dù chưa có tổ ấm riêng, cô gái 29 tuổi giải thích: "Chúng tôi muốn cân đối chi phí đám cưới và sửa chữa nhà cửa. Thuê căn hộ chung không phải là lựa chọn khả thi vì chi phí quá cao".

Jasmine Lim và chồng từng sống riêng khoảng 1 năm rưỡi sau khi kết hôn. Ảnh: CNA

Ở "đảo quốc sư tử", lộ trình thường thấy của các cặp đôi trẻ là đăng ký mua căn hộ BTO của Cơ quan Phát triển Nhà ở Singapore (Housing and Development Board - HDB), chờ khoảng 3-4 năm để căn hộ xây xong, tổ chức đám cưới vào thời điểm gần bàn giao nhà rồi sống chung.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người lựa chọn cách sống như vợ chồng Lim - tạm thời sống ở hai nơi khác nhau sau khi kết hôn.

Theo CNA, các cặp vợ chồng trẻ được hỏi cho biết kết hôn trước khi có nhà để giãn bớt gánh nặng tài chính, đồng thời "chốt" chi phí tổ chức đám cưới trước khi giá dịch vụ tăng. Họ cũng không muốn thuê nhà tạm vì tốn kém, còn chuyển về sống với gia đình một bên thì lo ngại khó xử với bên còn lại.

Anh Kelvin Siew (32 tuổi) - chuyên gia tư vấn trải nghiệm người dùng cho sản phẩm số, cùng vị hôn thê Denise Yeo (30 tuổi) - nhà thiết kế trải nghiệm người dùng, đều đồng ý rằng tổ chức đám cưới trước sẽ tiết kiệm chi phí hơn vì đơn vị cung cấp dịch vụ thường tăng giá gói tiệc cưới hằng năm.

Sau khi kết hôn vào tháng 10 tới, họ dự định chia thời gian sống giữa hai gia đình cho đến khi căn hộ BTO tại Bedok hoàn thành vào cuối năm 2027. Chồng sống cùng bố mẹ ở khu vực phía đông Singapore, còn vợ sống với gia đình ở khu vực trung tâm.

"Đám cưới vốn là sự kiện lớn cả về tài chính lẫn cảm xúc. Việc sửa sang nhà cửa cũng quan trọng không kém. Vì vậy, có một khoảng thời gian nghỉ giữa hai việc đó thực sự giúp chúng tôi dễ thở hơn", chú rể tương lai nói.

Dù khoảng cách giữa hai gia đình khá xa, anh Siew và vị hôn thê đã bàn bạc với nhau sẽ luân phiên ở nhà mỗi bên để "công bằng" với tất cả mọi người.

Dù chưa kết hôn, Kelvin Siew và vị hôn thê xác định tạm thời sống riêng. Ảnh: CNA

Bất tiện khi sống riêng

Sống riêng sau kết hôn đồng nghĩa với việc các cặp vợ chồng trẻ phải thường xuyên di chuyển giữa hai nhà. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hôn nhân và cuộc sống của họ.

Jason Chua (34 tuổi) - kinh doanh F&B, cho biết anh và vợ mất đến 3 năm đi lại giữa hai nơi trước khi chuyển đến sống chung vào năm 2022.

Vợ chồng anh Chua kết hôn vào năm 2019. Trước đó hai năm, họ bốc thăm mua được căn hộ BTO và dự kiến nhận nhà vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng nổ khiến thời gian thi công kéo dài thêm một năm nữa.

"Cuối tuần nào chúng tôi cũng xách túi lên MRT (tàu cao tốc đô thị), đi qua đi lại giữa hai nhà. Rất mệt vì phải đổi nhiều tuyến tàu, đi thêm xe buýt, còn mang theo cả ba lô quần áo", anh kể.

Dù đủ điều kiện thuê nhà tạm trong thời gian chờ nhận BTO, hai người vẫn từ chối vì chi phí phát sinh. Họ cũng chỉ tổ chức lễ cưới đơn giản tại nhà thay vì mở tiệc.

Trong khi đó, Mira Ron Fabe (29 tuổi) và vợ Kay Wong (28 tuổi), kết hôn từ tháng 3, vẫn chưa thể mua nhà vì chị Wong chưa được cấp visa vĩnh trú.

Do lịch làm việc, họ chỉ gặp nhau khoảng hai lần mỗi tuần. Sau mỗi buổi hẹn hò, họ lại trở về nhà riêng của mỗi người. Cả hai chỉ có thể vun đắp tình cảm thông qua điện thoại. Nhiều lúc, hai bên không ngắt kết nối cuộc gọi video để có cảm giác như ngủ chung giường.

Không ít người thừa nhận kết hôn nhưng chưa sống chung khiến họ có cảm giác vẫn chỉ đang trong giai đoạn hẹn hò.

Jasmine Lim cho biết cuộc sống cô không thay đổi gì vào giai đoạn đầu kết hôn, chỉ là trên giấy tờ có thêm một người chồng.

Để giữ gìn sự gắn kết, cô và chồng dành trọn cuối tuần cho nhau và cố gắng có ít nhất hai chuyến du lịch nước ngoài mỗi năm.

Theo anh Mira, thay đổi dễ nhận thấy nhất sau đám cưới chỉ là hai người cùng đeo nhẫn cưới. Trong khi đó, chị Wong chia sẻ nhiều bạn bè, người thân ở nước ngoài không hiểu vì sao họ đã kết hôn nhưng vẫn chưa có nhà riêng, còn nghĩ họ gặp khó khăn tài chính.

Vợ chồng Mira và Wong sống riêng vì chưa có nhà. Ảnh: CNA

Từ góc nhìn chuyên gia

Giáo sư Sumit Agarwal - chủ tịch Văn phòng Nghiên cứu Tài chính và Kinh tế châu Á, cho rằng sống riêng sau khi kết hôn là cách nhiều người trẻ Singapore thích nghi với áp lực kinh tế.

Theo ông, với nhiều cặp đôi, đăng ký kết hôn không còn đồng nghĩa với việc bắt đầu cuộc sống chung, mà mở ra một giai đoạn chờ đợi: Chờ nhận nhà, chờ ổn định tài chính và sẵn sàng cho cuộc sống tự lập.

Dẫu vậy, ông Agarwal đánh giá, sống riêng không đồng nghĩa với việc tình cảm vợ chồng thiếu gắn kết.

Ông nhận định chính sách BTO khiến hôn nhân không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn gắn với cơ hội mua nhà giá ưu đãi, sở hữu tài sản và tích lũy của cải.

Chuyên gia tư vấn hôn nhân Theresa Pong nhận định, quyết định mua nhà có thể khiến vợ chồng trẻ nảy sinh mâu thuẫn, vì nó tạo ra áp lực tài chính lớn.

Hôn nhân càng bị đe dọa hơn khi hai bên không sống chung. Điều đó khiến nhiều người có cảm giác vẫn đang trong giai đoạn hẹn hò, từ đó gặp khó khăn trong việc xây dựng bản sắc hôn nhân chung - bao gồm hình thành thói quen hàng ngày, những trải nghiệm chung và cảm giác "chúng ta".

“Khi các cặp đôi sống riêng, những cơ hội kết nối này có thể bị giảm đi rất nhiều", nữ chuyên gia nói.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh sống xa nhau không đồng nghĩa hôn nhân sẽ gặp trục trặc. Điều quan trọng nhất vẫn là duy trì sự gắn kết về cảm xúc, cùng vun đắp mối quan hệ và thống nhất mục tiêu chung.