Thường trực Ban Bí thư: Kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã điện tử hóa

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên sử dụng các phần mềm, tiện ích số phục vụ công việc, kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã điện tử hóa.

Sáng 9/7, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đã có chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, xây dựng nền tảng và triển khai các hệ thống dùng chung. Nhiều nhiệm vụ, hạng mục trọng tâm được các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ và khẩn trương hoàn thành theo kế hoạch.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Theo báo cáo, 4 thủ tục hành chính của Đảng được triển khai trên môi trường điện tử. Đối với thủ tục thu, nộp đảng phí, hệ thống đã tiếp nhận hơn 4,4 triệu hồ sơ, với tổng số thu khoảng gần 265 tỷ đồng, đạt 86% số đảng viên thuộc diện thực hiện và hơn 14,5 nghìn hồ sơ đối với 3 thủ tục hành chính còn lại.

Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh phải thống nhất nhận thức chuyển đổi số phải thực chất, giải quyết từng vấn đề, từng công việc và giải quyết đến cùng để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng, không để kéo dài. Phải quyết liệt hơn nữa, hoàn thành bằng được các công việc đã được giao theo đúng tiến độ. Người đứng đầu các cơ quan Đảng ở Trung ương, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, địa phương mình.

Các cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa thành nhiệm vụ chi tiết, giao rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và rõ kết quả đo đếm được. Cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên sử dụng các phần mềm, tiện ích số phục vụ công việc, kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã điện tử hóa. Kết quả thực hiện đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng, đồng thời gắn với cơ chế xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp để chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ.

Khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu liên thông

Về một số nhiệm vụ cấp bách phải hoàn thành trong tháng 7/2026, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt thiết kế, dự toán của dự án. Các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương hoàn thành rà soát, số hóa quy trình nghiệp vụ lõi; xây dựng quy trình nghiệp vụ lõi thống nhất trong toàn ngành và hướng dẫn đến cấp dưới.

Đồng thời phải kịp thời đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu của cơ quan Đảng tại Trung tâm dữ liệu Quốc gia; thực hiện cấp phát tài nguyên, ban hành quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn để triển khai trên môi trường chính thức, đảm bảo đủ năng lực vận hành các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, liên tục và tuyệt đối an toàn.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu kịp thời rà soát các phần mềm dùng chung và chuyên ngành, tránh trùng, đảm bảo phân quyền, an ninh, bảo mật và các yêu cầu nghiệp vụ. Quá trình xây dựng, triển khai phần mềm phải tuân thủ đầy đủ quy trình nghiệp vụ, nhất là kiểm thử người dùng, đánh giá bảo mật an toàn, an ninh thông tin mạng.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu liên thông, chưa bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng nhiệm vụ phải tập trung làm sạch, kết nối dữ liệu, đặc biệt giữa dữ liệu đảng viên, tổ chức đảng với dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.