Huế dự chi hơn 25 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, viên chức đi làm xa

TPO - TP. Huế dự kiến chi hơn 25,6 tỷ đồng để hỗ trợ gần 900 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải đi làm xa nơi cư trú sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

UBND TP. Huế vừa trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn.

Theo UBND TP. Huế, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, thành phố còn 40 đơn vị hành chính cấp xã gồm 21 phường và 19 xã. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy đã làm thay đổi nơi làm việc, điều kiện đi lại và sinh hoạt của một bộ phận cán bộ, người lao động. Chính sách hỗ trợ được đề xuất nhằm tạo điều kiện ổn định công tác, góp phần bảo đảm hoạt động thông suốt của bộ máy hành chính.

TP. Huế dự chi hơn 25 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ đi làm xa sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội được giao nhiệm vụ và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi được điều động, luân chuyển, biệt phái theo yêu cầu nhiệm vụ.

Người nhận hỗ trợ phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu tại nơi công tác mới được điều động, luân chuyển, biệt phái đến và có khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc từ 15 km trở lên.

Dự thảo đề xuất 4 mức hỗ trợ theo quãng đường di chuyển, từ 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ dự kiến kéo dài 24 tháng kể từ khi nghị quyết có hiệu lực.

Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố có khoảng 896 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được hưởng chính sách. Tổng kinh phí thực hiện trong 24 tháng dự kiến hơn 25,6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành.