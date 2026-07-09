Hố ga rò rỉ, nước thải hôi thối chảy thẳng ra biển

Liên quan sự việc, ông Nguyễn Thành Danh - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) - cho biết: Hệ thống này ban đầu được thiết kế để thu gom nước mưa. Tuy nhiên, sau đó được đấu nối thêm nước thải sinh hoạt để dẫn về trạm xử lý. Việc tiếp nhận thêm lượng nước thải khiến hệ thống quá tải, trong khi đường ống có kích thước nhỏ, dẫn đến hiện tượng nước dội ngược và tràn ra ngoài qua các hố ga.

Ông Danh cho biết, trước đây có 6 hố ga xảy ra rò rỉ và địa phương đã khắc phục được 2 vị trí. Hiện vẫn còn 4 điểm tiếp tục xảy ra tình trạng nước rò rỉ.

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết, để khắc phục trước mắt, trong sáng 9/7, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã phối hợp hỗ trợ địa phương huy động lực lượng hút toàn bộ nước trong các hố ga. Toàn tuyến có 27 hố ga và dự kiến trong những ngày tới sẽ tiếp tục được hút, làm sạch.

Về giải pháp lâu dài, địa phương sẽ chỉ đạo các đơn vị kiểm tra lại toàn bộ hệ thống, trong đó, sửa chữa 4 vị trí bị rò rỉ theo hướng mở rộng tiết diện và điều chỉnh các đoạn cua của tuyến thu gom để hạn chế tình trạng quá tải tái diễn...