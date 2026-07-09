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Sóng xanh

Gia Lai:

Hố ga rò rỉ, nước thải hôi thối chảy thẳng ra biển

Trương Định

TPO - Nhiều hố ga trên tuyến đường trục ven biển thuộc Tổ dân phố Hưng Lương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai bị rò rỉ, khiến nước thải hôi thối tràn lên mặt đường rồi chảy ra biển.

Nước thải tràn ra đường, chảy thẳng ra biển ở Gia Lai. Clip: Trương Định.
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Ghi nhận thực tế của PV Tiền Phong tại hiện trường trong sáng 9/7, nhiều vị trí hố ga của hệ thống thu gom nước thải bị rò rỉ. Nước từ các hố ga tràn lên mặt đường. Ảnh: Trương Định.
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Theo người dân địa phương, tình trạng nước thải rò rỉ chảy tràn ra đường đã diễn ra trong thời gian dài. Ảnh: Trương Định.
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Những vị trí nước thải rò rỉ, chảy ra đường. Ảnh: Trương Định.
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Theo ông Võ Thành Tâm (64 tuổi), khoảng một tuần nay mùi hôi bốc lên không chịu nổi, nặng nhất là buổi chiều. "Chúng tôi mong địa phương sớm kiểm tra nguyên nhân, nghiên cứu lại hệ thống đường ống để xử lý dứt điểm", ông Tâm nói.
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Nước thải chảy thẳng ra bãi biển. Ảnh: Trương Định.
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Nước thải chảy ra biển, đọng thành những vũng nước trên bãi cát, bốc mùi hôi, gây mất mỹ quan khu vực. Ảnh: Trương Định.

Liên quan sự việc, ông Nguyễn Thành Danh - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) - cho biết: Hệ thống này ban đầu được thiết kế để thu gom nước mưa. Tuy nhiên, sau đó được đấu nối thêm nước thải sinh hoạt để dẫn về trạm xử lý. Việc tiếp nhận thêm lượng nước thải khiến hệ thống quá tải, trong khi đường ống có kích thước nhỏ, dẫn đến hiện tượng nước dội ngược và tràn ra ngoài qua các hố ga.

Ông Danh cho biết, trước đây có 6 hố ga xảy ra rò rỉ và địa phương đã khắc phục được 2 vị trí. Hiện vẫn còn 4 điểm tiếp tục xảy ra tình trạng nước rò rỉ.

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết, để khắc phục trước mắt, trong sáng 9/7, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã phối hợp hỗ trợ địa phương huy động lực lượng hút toàn bộ nước trong các hố ga. Toàn tuyến có 27 hố ga và dự kiến trong những ngày tới sẽ tiếp tục được hút, làm sạch.

Về giải pháp lâu dài, địa phương sẽ chỉ đạo các đơn vị kiểm tra lại toàn bộ hệ thống, trong đó, sửa chữa 4 vị trí bị rò rỉ theo hướng mở rộng tiết diện và điều chỉnh các đoạn cua của tuyến thu gom để hạn chế tình trạng quá tải tái diễn...

Trương Định
#nước thải chảy ra biển #Gia Lai #ô nhiễm #biển Nhơn Lý #hệ thống cống #rò rỉ nước thải

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