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Phó Thủ tướng: Kiên định nguyên tắc không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

Việt Linh

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, kiên định nguyên tắc không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, lồng ghép tiêu chí môi trường vào quản lý ngân sách, phát triển thị trường vốn xanh.

Tại Diễn đàn "Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026" với chủ đề "Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero", do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các đối tác tổ chức hôm nay (8/7), Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh một số định hướng, chuyển dịch năng lượng sẽ theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hiệu quả và bền vững để đảm bảo mục tiêu Net Zero.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Như Ý.

“Chúng ta sẽ tập trung đầu tư hạ tầng truyền tải, lưu trữ, điều độ điện và phát triển thị trường điện cạnh tranh, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ. Trong quá trình này, không loại bỏ đột ngột các nguồn năng lượng truyền thống mà phải sử dụng hiệu quả hơn, áp dụng công nghệ mới để kiểm soát chặt chẽ phát thải và từng bước giảm dần tỷ trọng theo lộ trình. Quá trình chuyển dịch phải đảm bảo đồng thời ba yêu cầu: Đủ năng lượng cho tăng trưởng, giảm phát thải theo cam kết và bảo đảm chuyển đổi công bằng cho người lao động, doanh nghiệp và địa phương”, ông Thắng yêu cầu.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, kiên định nguyên tắc không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Chính phủ cũng xác định, tài chính xanh là động lực quan trọng để huy động nguồn lực quốc tế và quốc gia.

“Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, lồng ghép tiêu chí môi trường vào quản lý ngân sách, phát triển thị trường vốn xanh bao gồm trái phiếu xanh, tín dụng xanh và áp dụng các chính sách thuế ưu đãi cho dự án xanh”, Phó Thủ tướng nói.

Về phía doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, các đơn vị cần tiên phong xây dựng lộ trình giảm phát thải, tích hợp tiêu chí ESG vào chiến lược dài hạn và đầu tư vào công nghệ sạch. Với các địa phương, đặc biệt là những nơi có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, cần chủ động quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính để tạo điều kiện tối đa cho các dự án xanh.

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Diễn đàn "Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026. Ảnh: Như Ý.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI - khẳng định, đối với Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu Net Zero không chỉ là thực hiện cam kết quốc tế mà còn là lựa chọn chiến lược nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố an ninh năng lượng và tăng sức chống chịu của nền kinh tế.

Ông Vinh khẳng định doanh nghiệp chính là lực lượng tiên phong chuyển hóa các mục tiêu phát triển bền vững thành hành động cụ thể, đồng thời nhấn mạnh quá trình chuyển đổi xanh chỉ có thể thành công khi có sự đồng hành của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính và đối tác quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết, Việt Nam đang tập trung triển khai năm định hướng lớn, gồm hoàn thiện thể chế; phát triển thị trường carbon trong nước; bảo đảm an ninh năng lượng gắn với chuyển dịch năng lượng xanh, bền vững; thúc đẩy chuyển đổi xanh trong các ngành kinh tế; phát huy vai trò của các hệ sinh thái tự nhiên trong hấp thụ và lưu giữ carbon.

Việt Linh
#môi trường #phát triển bền vững #Net Zero #xanh #chính phủ #đổi mới sáng tạo #năng lượng

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