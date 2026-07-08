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Đà Nẵng sẽ mã hóa tài sản thực để gọi vốn cho dự án tỷ USD

Giang Thanh

TPO - Một trong những định hướng trọng tâm của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng là mã hóa tài sản thực để mở rộng kênh huy động vốn cho các dự án trọng điểm. Trước mắt, mô hình này được thí điểm với dự án đường bộ cao tốc và đường sắt đô thị kết nối sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay Chu Lai.

Chiều 7/7, tại Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC Đà Nẵng) - cho biết, địa phương sẽ mã hóa tài sản thực (token hóa tài sản thực) để gọi vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm.

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Đà Nẵng sẽ mã hóa tài sản thực để gọi vốn các dự án trọng điểm. Ảnh: Giang Thanh.

Hiện, Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai dự án đường bộ cao tốc và dự án đường sắt đô thị kết nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai, trong đó dự án đường bộ cao tốc có chiều dài khoảng hơn 100 km, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1 tỷ USD. Theo ông Hồ Kỳ Minh, đối với dự án này, bên cạnh sử dụng một phần vốn đầu tư công, một phần nguồn từ đấu giá quỹ đất khai thác, địa phương sẽ token hóa tài sản thực để huy động vốn từ các nhà đầu tư trên thế giới.

Đối với dự án đường sắt đô thị kết nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng tới sân bay Chu Lai dài 100 km, trước mắt, thành phố ưu tiên giai đoạn 1 là tuyến đường sắt Đà Nẵng - Hội An với quy mô đầu tư khoảng hơn 3 tỷ USD.

“VIFC Đà Nẵng đã kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan phát triển hợp tác của Áo, trong đó, tập trung vào 2 nội dung. Thứ nhất là nội dung hợp tác liên quan đến quy mô đầu tư, công nghệ và vận hành tuyến đường sắt này. Nội dung thứ hai đó là token hóa tài sản thực để kêu gọi vốn. Đó là những dự án rất cụ thể mà chúng tôi kỳ vọng sớm triển khai thực tế”, ông Minh nói.

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Theo ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, VIFC Đà Nẵng.

Trong lĩnh vực tài chính xanh, VIFC Đà Nẵng chọn phát triển thị trường tín chỉ carbon và đang xúc tiến với các đối tác quốc tế để xây dựng dự án sàn tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn quốc tế để có thể giao dịch trên thị trường quốc tế trong thời gian sớm nhất.

VIFC Đà Nẵng tập trung thu hút các công ty tài chính, các quỹ đầu tư thành lập văn phòng đại diện, văn phòng thành viên, từ đó, tiếp tục cho vay, đầu tư vào các dự án tại Đà Nẵng cũng như ở Việt Nam.

“VIFC Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính xanh; dịch vụ tài chính phục vụ cho khu thương mại tự do, khu công nghệ cao; kết nối với nguồn lực quốc tế cho Đà Nẵng và cho các địa phương ở Việt Nam”, ông Minh nhấn mạnh.

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Các chuyên gia hiến kế tại phiên đối thoại Phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã chia sẻ về mô hình IFC Policy Lab. Đây là bộ phận nghiên cứu chính sách của VIFC Đà Nẵng - nơi thử nghiệm các chính sách để đổi mới thể chế, từ đó, phục vụ cho sự phát triển của VIFC Đà Nẵng cũng như TP. Đà Nẵng và các địa phương.

Giang Thanh
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