Đà Nẵng làm gì để trở thành cửa ngõ quốc gia của Hành lang Kinh tế Đông - Tây?

TPO - Sau khi mở rộng không gian phát triển, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội trở thành cửa ngõ quốc gia của Hành lang Kinh tế Đông - Tây. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố cần phát triển đồng bộ hạ tầng, logistics, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng chuỗi đô thị liên kết.

Chiều 8/7, trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026, Hội nghị đối thoại chính sách cấp cao đã diễn ra phiên trọng tâm với chủ đề “Hạ tầng, kết nối và hành lang kinh tế: Nền tảng không gian cho tăng trưởng mới”.

Đà Nẵng có nhiều thuận lợi để trở thành cửa ngõ quốc gia của Hành lang kinh tế Đông - Tây. Ảnh: Giang Thanh.

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi không gian đô thị và quy mô kinh tế được mở rộng sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Trong bối cảnh Quy hoạch tổng thể quốc gia xác định Hành lang Kinh tế Đông - Tây là một trong những trục ưu tiên phát triển, nhiều chuyên gia cho rằng đây là thời điểm để thành phố bứt phá, hướng tới vai trò cửa ngõ quốc gia kết nối Việt Nam với các nước trong khu vực.

Theo PGS, TS. Bùi Tất Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũ), Hành lang Kinh tế Đông - Tây cần được nâng cấp theo hướng toàn diện, hình thành hệ sinh thái phát triển dọc hành lang với các trung tâm công nghiệp, khoa học - công nghệ, khu thương mại hiện đại.

Chuyên gia này cho rằng, để trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, Đà Nẵng phải tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư hạ tầng xã hội… Đây là những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của thành phố trong bối cảnh thu hút dòng vốn đầu tư ngày càng khốc liệt.

Một lợi thế mới của Đà Nẵng là không gian phát triển được mở rộng. PGS, TS. Bùi Tất Thắng cho rằng điều này tạo điều kiện để điểm cuối của Hành lang Kinh tế Đông - Tây không còn là một đô thị đơn lẻ mà có thể phát triển thành chuỗi đô thị liên kết.

“Sự kết nối giữa các đô thị, khu công nghiệp, cảng biển, trung tâm logistics và các khu dịch vụ sẽ hình thành một không gian kinh tế đủ lớn, tạo sức hút mạnh mẽ hơn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước”, ông Thắng nói.

Các chuyên gia hiến kế để Đà Nẵng trở thành cửa ngõ qu﻿ốc gia của Hành lang Kinh tế Đông - Tây.

Ở góc độ quy hoạch đô thị, TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam - cũng nhận định Đà Nẵng hội tụ nhiều điều kiện để trở thành cửa ngõ quốc gia của Hành lang Kinh tế Đông - Tây.

Thành phố sở hữu vị trí địa lý chiến lược, hệ thống giao thông đồng bộ và logistics phát triển, quy mô kinh tế đủ lớn, kết nối tốt với các địa phương khác, môi trường đầu tư thuận lợi, có năng lực đổi mới sáng tạo và chất lượng môi trường sống cao.

Theo ông Dũng, trong giai đoạn tới, Đà Nẵng cần tập trung phát triển 4 trụ cột chiến lược. Trước hết là xây dựng trung tâm logistics quốc tế. Mục tiêu không chỉ là gia tăng lượng hàng hóa thông qua cảng mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị gia tăng trên mỗi container hàng hóa.

Bên cạnh đó, địa phương nên hướng tới trở thành trung tâm giao thương quốc tế, nơi diễn ra các hoạt động kết nối doanh nghiệp, giao dịch hàng hóa, trao đổi dịch vụ, công nghệ và các giá trị gia tăng khác.

Du lịch cũng được xác định là một trong những lĩnh vực cần chuyển đổi mô hình phát triển.

“Thay vì chỉ là điểm đến, Đà Nẵng cần trở thành trung tâm trung chuyển khách quốc tế đến các địa phương miền Trung và khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, giống như mô hình của Singapore”, ông Dũng nói.

Đặc biệt, theo ông Dũng, thành phố cần xác định đổi mới sáng tạo sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong tương lai. Bởi nếu đầu tư, tài nguyên đất đai là nguồn lực cho tăng trưởng trước mắt thì hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ trong 10 năm tới.