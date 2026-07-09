3 xu hướng lớn định hình tương lai ngành tài chính toàn cầu

TPO - Tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (VFF 2026), chuyên gia nhận định trí tuệ nhân tạo (AI), tài sản số và tài chính mở sẽ là 3 xu hướng lớn định hình tương lai ngành tài chính toàn cầu, đồng thời đưa ra nhiều khuyến nghị cho quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Sáng 9/7, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (VFF 2026) chính thức khai mạc tại TP. Đà Nẵng. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 9-10/7, quy tụ khoảng 350 chuyên gia, lãnh đạo các tổ chức tài chính, nhà đầu tư, doanh nhân, đại diện lĩnh vực fintech, ngân hàng, thị trường vốn và hạ tầng tài chính đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng - cho biết diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn triển khai mạnh mẽ các chủ trương nhằm tham gia sâu hơn vào mạng lưới kinh tế và tài chính toàn cầu.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - phát biểu tại diễn đàn.

Theo ông Minh, Đà Nẵng xác định xây dựng trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là phát triển thêm một khu chức năng tài chính, mà hướng tới hình thành một không gian thể chế mới, nơi thử nghiệm các mô hình tài chính hiện đại, từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

Trong giai đoạn đầu, Đà Nẵng sẽ ưu tiên phát triển 5 nhóm sản phẩm, dịch vụ tài chính trọng tâm gồm: Mã hóa tài sản thực (tokenization), tín chỉ carbon và thị trường giao dịch carbon, quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ, sàn giao dịch hàng hóa, cùng trái phiếu và các công cụ huy động vốn trung, dài hạn.

Tại diễn đàn, ông Jochen Biedermann - Giám đốc điều hành Liên minh toàn cầu các trung tâm tài chính (WAIFC) - nhận định, ba xu hướng lớn sẽ định hình tương lai ngành tài chính thế giới là trí tuệ nhân tạo (AI), tài sản số và tài chính mở.

Ông Jochen Biedermann - Giám đốc điều hành Liên minh toàn cầu các trung tâm tài chính (WAIFC).

Theo ông Jochen Biedermann, AI, đặc biệt là AI tạo sinh, đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động của các trung tâm tài chính. Dẫn chứng từ Trung tâm Tài chính quốc tế Dubai (DIFC), ông cho biết nơi đây vừa công bố chiến lược trở thành trung tâm tài chính “bản địa AI” đầu tiên trên thế giới khi tích hợp AI vào toàn bộ dịch vụ và xây dựng hạ tầng AI dành cho các tổ chức tài chính.

Ông Jochen Biedermann cho rằng, tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, tiền gửi được mã hóa và stablecoin đang tạo ra lớp hạ tầng thanh toán mới, từng bước giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống thanh toán truyền thống.

Bên cạnh đó, mô hình tài chính mở (Open Finance) cũng đang mở rộng phạm vi chia sẻ dữ liệu từ ngân hàng sang các lĩnh vực như bảo hiểm, khoản vay, quỹ hưu trí, tiết kiệm và nhiều dịch vụ tài chính khác. Xa hơn là mô hình dữ liệu mở, nơi người dân chủ động quyết định việc chia sẻ dữ liệu của mình cho các bên thứ ba.

Diễn đàn thu hút hàng trăm chuyên gia quốc tế tham dự.

Theo ông Jochen Biedermann, hiện thế giới có khoảng 9 bảng xếp hạng trung tâm tài chính, song không thể đánh giá sự thành công của một trung tâm tài chính chỉ dựa vào vị trí trên bảng xếp hạng.

“Mỗi trung tâm tài chính có mục tiêu, quy mô, cấu trúc, khuôn khổ pháp lý và giai đoạn phát triển khác nhau. Không có công thức chung áp dụng cho tất cả”, ông Jochen Biedermann nói.

Thay vì chỉ nhìn vào thứ hạng, vị chuyên gia đề xuất đánh giá hiệu quả của một trung tâm tài chính theo 7 tiêu chí, gồm bốn chức năng cốt lõi là tác động đối với nền kinh tế trong nước, đóng góp quốc tế, khả năng kết nối toàn cầu và sức hấp dẫn trong thu hút các định chế tài chính, doanh nghiệp, công ty fintech.

Ông Jochen Biedermann cũng nhấn mạnh, trước khi trở thành trung tâm tài chính quốc tế, mỗi quốc gia cần xây dựng được một trung tâm tài chính nội địa vững mạnh, phục vụ hiệu quả nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.