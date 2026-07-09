Điện Biên: Nhiều tuyến đường sạt lở, đất đá tràn vào nhà dân

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, từ nay đến hết ngày 9/7, địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý, trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo ở mức cao tại nhiều địa phương như Chiềng Sinh, Mường Mùn, Mường Tùng, Na Sang, Nậm Nèn, Pa Ham, Pú Nhung, Sáng Nhè, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng, Búng Lao, Chà Tở, Mường Lạn, Nà Tấu, phường Mường Lay, Quài Tở, Tủa Chùa và Tuần Giáo. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất ở cấp 1.