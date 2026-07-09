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Xã hội

Điện Biên: Nhiều tuyến đường sạt lở, đất đá tràn vào nhà dân

Thành Đạt - Hà Hằng

TPO - Mưa lớn kéo dài từ đêm 8 đến ngày 9/7, gây sạt lở đất tại nhiều điểm ở xã Na Sang và trên các tuyến Quốc lộ 6, Quốc lộ 12 qua tỉnh Điện Biên. Đất đá tràn vào nhà dân, nhiều công trình hư hỏng, giao thông gián đoạn.

Một số đoạn đường đã được lực lượng chức năng thông tuyến tạm thời.
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Theo báo cáo cập nhật, 15 hộ dân trên địa bàn xã Na Sang bị đất sạt taluy tràn vào nhà. Hiện vẫn còn 6 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao.
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Qua thống kê sơ bộ, trên Quốc lộ 6 đã ghi nhận ít nhất 5 điểm tắc đường lớn, tập trung tại các vị trí: Km409+050-Km409+170, Km413+600, Km436+020, Km463+020 - Km463+740 và Km465+650.
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Nhiều cây lớn bật gốc chắn ngang đường, làm hư hỏng khoảng 36m rãnh dọc và mái taluy tại Km413+600.
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Trên Quốc lộ 12, đoạn Mường Lay - Na Sang, ghi nhận ít nhất 4 điểm sạt lở lớn gây ách tắc cục bộ. Ngầm tràn km387 nước dâng cao khiến các phương tiện không thể lưu thông.
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Theo ông Trần Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ 226, nhiều điểm sạt lở xuất hiện đồng thời, khối lượng đất đá lớn, trong khi một số vị trí vẫn bị chia cắt khiến công tác kiểm tra hiện trường gặp nhiều khó khăn. Hiện đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, từ nay đến hết ngày 9/7, địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý, trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo ở mức cao tại nhiều địa phương như Chiềng Sinh, Mường Mùn, Mường Tùng, Na Sang, Nậm Nèn, Pa Ham, Pú Nhung, Sáng Nhè, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng, Búng Lao, Chà Tở, Mường Lạn, Nà Tấu, phường Mường Lay, Quài Tở, Tủa Chùa và Tuần Giáo. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất ở cấp 1.

Thành Đạt - Hà Hằng
#Sạt lở gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. #Mưa lớn gây sạt lở đất #đất đá tràn vào nhà dân #ùn tắc trên các tuyến Quốc lộ tại Điện Biên. Cần cảnh giác thiên tai kéo dài.

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