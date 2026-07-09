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Nhiều khu vực ở Thái Nguyên bị sạt lở do mưa lớn

Thanh Hiếu

TPO - Do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện một số điểm sạt lở ở khu vực dân cư hoặc tuyến Quốc lộ 3B gây ách tắc giao thông tạm thời.

Ngày 9/7, UBND phường Bắc Kạn cho biết,do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn phường Bắc Kạn đã xuất hiện một số điểm sạt lở.

Cụ thể, tại hộ gia đình ông Bùi Đăng L (tổ 12) đã xảy ra sạt lở taluy, với khoảng 400 m3 đất, đá tràn xuống khu vực xung quanh nhà ở. Vụ sạt lở chưa gây thiệt hại đến công trình nhà ở, nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Nhận được thông tin, UBND phường đã xuống hiện trường, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

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Sạt lở tại khu vực dân cư trên địa bàn phường Bắc Kạn

Trước đó, ngày 8/7, tại Km164+490 Quốc lộ 3B (đoạn thuộc địa phận xã Bạch Thông, Thái Nguyên) xảy ra sạt lở taluy dương sau mưa khiến khoảng 50 m3 đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông tạm thời.

Nhận được thông tin, Công ty Quản lý đường bộ Bắc Kạn đã huy động máy móc, thiết bị và nhân lực tiến hành san gạt, thu dọn đất, đá sạt lở trên mặt đường. Hiện tuyến Quốc lộ 3B đã được thông xe trở lại, bảo đảm giao thông an toàn.

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Sạt lở trên Quốc lộ 3B, đoạn qua xã Bạch Thông (ảnh: TNO)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, trong 24h qua (từ 10h ngày 8/7 đến 10h ngày 9/7), địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bình Thành (123 mm), Bộc Nhiêu (130,4 mm)...

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trong những giờ tới sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, taluy dương khu dân cư, các tuyến đường giao thông hoặc ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, ngầm tràn...

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết; hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi mưa lớn.

Các hộ dân sinh sống gần taluy, sườn đồi cần chủ động kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu nứt đất, sụt lún để kịp thời báo cho chính quyền địa phương và di dời người, tài sản đến nơi an toàn.

Thanh Hiếu
#Sạt lở #Thái Nguyên #Mưa lớn sạt lở đất #Ùn tắc giao thông #phường Bắc Kạn #sạt lở do mưa lớn

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