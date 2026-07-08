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Đề xuất làm đường hầm gần 19 km kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên - Hà Nội

Thanh Hiếu

TPO - Theo phương án đề xuất, tuyến đường hầm kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên - Hà Nội có chiều dài 18,7 km. Trong đó, có 2 km đường hầm xuyên núi, kết nối sườn Tây sang sườn Đông Tam Đảo đi Hà Nội.

Chiều 8/7, UBND tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với Tập đoàn Đèo Cả về phương án đầu tư đường hầm kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên - Hà Nội.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường hầm kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên - Hà Nội có chiều dài gần 19 km. Trong đó, có 2 km đường hầm xuyên núi, kết nối sườn Tây sang sườn Đông Tam Đảo đi Hà Nội (từ xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đến xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên gần khu vực hồ Núi Cốc).

Tập đoàn Đèo Cả sẽ chuẩn bị các thủ tục liên quan, phấn đấu trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2026, hướng tới khởi công dự án vào năm 2027.

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Đoàn công tác khảo sát khu vực dự kiến triển khai dự án.

Theo doanh nghiệp dự án, tuyến đường hầm kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên - Hà Nội sẽ là động lực mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng; phát huy lợi thế của các địa phương và tạo động lực tăng trưởng bền vững. Đơn vị sẽ phối hợp với địa phương thực hiện các nhiệm vụ để dự án sớm được triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cho biết, tuyến đường hầm kết nối sẽ tạo đột phá mạnh mẽ về không gian phát triển, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng. Ông cũng đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tập đoàn Đèo Cả và tin tưởng, nếu đơn vị triển khai dự án sẽ bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

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Phối cảnh đường hầm kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên - Hà Nội.

Chủ tịch Vương Quốc Tuấn cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Đèo Cả khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo tỉnh sẽ chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương liên quan để thống nhất nội dung, đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đầu tư dự án.

Thanh Hiếu
#Tập đoàn Đèo Cả #Thái Nguyên #Đường hầm kết nối #Đường hầm xuyên núi

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