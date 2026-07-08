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Kinh tế

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Vụ buôn lậu kim cương: Cục Hải quan nói gì về việc kiểm soát nhập khẩu?

Dương Hưng

TPO - Trước thông tin cơ quan công an triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng, Cục Hải quan đã có thông tin chính thức về quy định quản lý, thủ tục nhập khẩu và tình hình nhập khẩu mặt hàng kim cương vào Việt Nam.

Thông tin với PV Tiền Phong, đại diện Cục Hải quan cho biết việc quản lý và thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng kim cương thô nhập khẩu hiện được thực hiện theo quy định của Bộ Công Thương, trong đó áp dụng cơ chế kiểm soát chặt chẽ thông qua Quy chế Chứng nhận Kimberley (KP) - cơ chế quốc tế nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán kim cương có nguồn gốc bất hợp pháp.

Theo Cục Hải quan, kim cương thô chỉ được phép nhập khẩu từ các quốc gia thành viên của Quy chế Kimberley và phải có giấy chứng nhận KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. Khi làm thủ tục, doanh nghiệp phải xuất trình đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định.

Trên cơ sở hồ sơ khai báo, giấy chứng nhận KP và các chứng từ liên quan, cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, cấp giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu và quản lý theo quy định của pháp luật.

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Các bị can trong vụ án buôn lậu kim cương vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố.

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, năm 2025 Việt Nam nhập khẩu kim cương với tổng kim ngạch khoảng 241,2 triệu USD. Trong đó, Ấn Độ là thị trường cung cấp lớn nhất với kim ngạch hơn 107,6 triệu USD, chiếm gần 45% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Đứng sau là Bỉ với hơn 51,7 triệu USD, Botswana hơn 22,3 triệu USD. Các thị trường đáng chú ý khác gồm Hoa Kỳ, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Mauritius, Trung Quốc, Israel, Thái Lan và Canada.

Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu kim cương của Việt Nam đạt khoảng 121,54 triệu USD. Ấn Độ tiếp tục là đối tác cung cấp lớn nhất với hơn 63,2 triệu USD, tiếp đến là Bỉ với gần 18 triệu USD. Đáng chú ý, nhập khẩu từ Israel đạt hơn 9,1 triệu USD và từ Thái Lan hơn 5,1 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô lớn, khởi tố 22 bị can về các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tang vật khác. Cơ quan điều tra xác định lượng kim cương đã được các đối tượng đưa vào tiêu thụ trên thị trường có doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ nguồn gốc hàng hóa, phương thức vận chuyển, tiêu thụ cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Dương Hưng
#kim cương #nhập khẩu kim cương #kim cương nhập lậu #vụ buôn lậu kim cương #Cục Hải quan

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