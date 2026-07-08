Hòa Phát lần thứ 12 liên tiếp được xếp hạng trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Tập đoàn Hòa Phát xếp hạng thứ 15 trong Danh sách 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2026 do Brand Finance đánh giá. Đây là lần thứ 12 liên tiếp Hòa Phát có mặt trong bảng xếp hạng và nằm trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất khu vực Đông Nam Á.

Hòa Phát lần thứ 12 liên tiếp được xếp hạng trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Brand Finance là hãng định giá, đo lường và tư vấn chiến lược thương hiệu hàng đầu thế giới, có trụ sở ở London và văn phòng ở 25 quốc gia. Hàng năm, Brand Finance nghiên cứu khoảng 6.000 thương hiệu và phát hành hơn 100 báo cáo thương hiệu về các ngành, lĩnh vực và quốc gia.

Theo Brand Finance, bảng xếp hạng năm 2026 được xây dựng từ dữ liệu tài chính kết hợp đánh giá độc lập của các chuyên gia theo 4 yếu tố chính: Chỉ số sức mạnh thương hiệu, tỷ lệ phí bản quyền, dự báo tăng trưởng doanh thu và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất thép duy nhất trong Top 20 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam nhiều năm qua.

Hòa Phát hiện giữ thị phần số 1 Việt Nam ở các lĩnh vực thép xây dựng, ống thép, Top 5 doanh nghiệp sản xuất tôn mạ lớn nhất. Sản phẩm thép của Tập đoàn đã xuất khẩu tới hơn 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài việc được bảo hộ tại Việt Nam, nhãn hiệu Hòa Phát đã và đang được bảo hộ tại 46 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và nhiều nước Đông Nam Á…

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp có hiệu quả dẫn đầu ngành chăn nuôi công nghiệp tại Việt Nam, với vị thế số 1 nhập khẩu và nuôi vỗ béo bò Úc, số 1 thị phần trứng gà sạch miền Bắc và top 10 chăn nuôi heo quy mô công nghiệp.

Năm 2025, Tập đoàn đạt 158.332 tỷ đồng doanh thu và 15.515 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 13% về doanh thu và 29% về lợi nhuận so với năm 2024. Trong đó, sản xuất thép – lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đóng góp 93% doanh thu toàn Tập đoàn. Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 13.000 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước. Hòa Phát nằm trong top 4 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế nhiều nhất (theo bảng xếp hạng PRIVATE 100 năm 2025 của Cafef). Thương hiệu Hòa Phát có giá trị 744 triệu USD, theo Brand Finance.

Hòa Phát liên tục được vinh danh trong nhiều bảng xếp hạng uy tín, tiêu biểu như: Top 2 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc của Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất, Top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Fortune, Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 – Ngành Vật liệu xây dựng, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam,...

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Hòa Phát dành hàng trăm tỷ mỗi năm để triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông và cộng đồng như: Ủng hộ xây dựng hơn 1.500 căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách; tài trợ hơn 40 tỷ đồng xây Trường Tiểu học Bình Đông ở Quảng Ngãi; tặng hơn 300 máy lọc nước cho trường học và cơ sở y tế trên toàn quốc;...

Tập đoàn Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn. Trong đó, 60% là các loại thép công nghệ cao, phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng.