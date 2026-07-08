Ống thép IMC Vietconduit chống cháy lan – Giải pháp an toàn điện cho công trình hiện đại

Với việc đạt chuẩn quốc tế UL 1242 và tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD của Bộ Xây dựng, ống thép luồn dây điện IMC "Made in Vietnam" do Vietconduit sản xuất mang đến giải pháp bảo vệ an toàn cháy nổ và tối ưu chi phí hiệu quả cho mọi công trình.

Trong hành trình kiến tạo đô thị thông minh và phát triển hạ tầng bền vững, việc lựa chọn đúng vật liệu ngay từ đầu – đặc biệt là các sản phẩm vật tư cơ điện – không chỉ là quyết định mang tính kỹ thuật, mà còn là nền móng vững chắc bảo chứng cho sự an toàn và giá trị trường tồn của công trình.

Nắm bắt xu hướng này, Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit) – thương hiệu sản xuất vật tư cơ điện tại Việt Nam – đã nghiên cứu và cho ra đời dòng ống thép luồn dây điện IMC chống cháy lan, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Chống cháy lan – Từ yêu cầu kỹ thuật đến giải pháp thực tế

Ống thép luồn dây điện IMC (Intermediate Metal Conduit) vốn là loại ống luồn dây điện GI có độ dày trung bình, chịu lực tốt, thường được sử dụng trong các hệ thống điện công nghiệp và thương mại. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm Vietconduit còn được phủ lớp mạ kẽm nhúng nóng cả trong và ngoài, kết hợp với cấu trúc vật liệu thép chất lượng cao, giúp ngăn chặn hiệu quả sự lan truyền của lửa qua hệ thống điện ngầm – một trong những nguyên nhân phổ biến gây cháy lan nhanh trong công trình.

Ống thép luồn dây điện IMC do Vietconduit sản xuất đạt chuẩn UL 1242

Ống thép luồn dây điện của Vietconduit chịu được nhiệt độ hơn 1000°C trong vòng 2 giờ, không bị biến dạng, không phát sinh khí độc hại và đặc biệt không truyền lửa dọc theo ống. Đây là yếu tố giúp bảo vệ mạng lưới điện khỏi sập hệ thống cơ điện trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời tạo "hành lang an toàn" cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đặc biệt, dòng sản phẩm ống thép luồn dây điện IMC này phù hợp lắp đặt tại các công trình có yêu cầu kỹ thuật và độ an toàn cao như tuyến metro, nhà máy, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và hạ tầng giao thông đô thị.

Chuẩn hóa theo quy chuẩn và tiêu chuẩn quốc tế

Theo Quy chuẩn Kỹ thuật Việt Nam của Bộ Xây dựng - QCVN 16:2023/BXD thông tư số 04/2023/TT-BXD, từ ngày 01/01/2024 tất cả các chủng loại vật liệu xây dựng phải có chứng nhận Hợp chuẩn & Hợp Quy khi nghiệm thu công trình. Do vậy, Quý Khách hàng nên mua sản phẩm từ các Nhà sản xuất uy tín & chất lượng, có đầy đủ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy theo quy định pháp luật để tránh Chủ Đầu Tư & Tư Vấn Giám Sát không nghiệm thu khi lắp đặt công trình.

Đáp ứng dòng hành lang pháp lý này, ống thép IMC chống cháy lan Vietconduit đã đạt chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD về an toàn cháy nổ. Bên cạnh đó, sản phẩm còn đạt chuẩn UL 1242, minh chứng cho chất lượng tương đương các thương hiệu toàn cầu.

Giấy chứng nhận UL 1242 cho sản phẩm ống thép luồn dây điện của Vietconduit

Không chỉ sản xuất ống thép luồn dây điện GI, doanh nghiệp còn cung cấp đồng bộ các giải pháp vật tư phụ trợ như: ống ruột gà lõi thép, hệ treo giá đỡ cơ điện, máng cáp dạng lưới, thanh chống đa năng Unistrut... Việc cung cấp trọn gói giải pháp cơ điện đồng bộ giúp rút ngắn thời gian thi công và tối ưu hiệu quả đầu tư cho các nhà thầu.

Lợi thế từ sản phẩm "Made in Vietnam"

Sở hữu nhà máy hiện đại và quy trình sản xuất được kiểm soát bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, Vietconduit làm chủ chất lượng từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm, tối ưu tốc độ giao hàng, hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp giải pháp tổng thể cho các nhà thầu, chủ đầu tư.

Trong khi nhiều dự án còn phụ thuộc vào hàng nhập khẩu với rủi ro chậm trễ tiến độ công trình và chi phí cao, dòng sản phẩm "Made in Vietnam" của Vietconduit nổi bật với lợi thế chủ động sản xuất nội địa.

Đặc biệt, nhờ kiểm soát được nguồn nguyên liệu trong nước, sản phẩm của Vietconduit có giá thành cạnh tranh theo giá gốc tại nhà máy. Đây được xem là giải pháp tiết kiệm chi phí cho mọi công trình, giúp chủ đầu tư vừa rút ngắn tiến độ, tiết kiệm ngân sách tối đa mà vẫn đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt.

Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam

Địa chỉ: Lô D8.1, Đường số 10, Khu Công nghiệp cơ khí ôtô TP HCM, xã Phú Hòa Đông, TP HCM.

Website: www.vietconduit.com.

Điện thoại: (028) 2224 3339.

Email: kinhdoanh@vietconduit.com.