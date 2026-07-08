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Kinh tế

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, dầu thô bật tăng mạnh

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 8/7 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu tăng mạnh sau khi quân đội Mỹ phát động một loạt các cuộc tấn công chống lại Iran, làm dấy lên lo ngại xung đột trong khu vực tiếp tục leo thang.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 8/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống còn 4.144,36 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng giảm 0,3%, chốt ở mức 4.157,40 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng đã lên mức cao nhất trong hai tuần ở phiên đầu tuần sau khi số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, khiến thị trường giảm bớt dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nâng lãi suất.

Theo giới phân tích, vàng thường chịu áp lực khi lạm phát khiến lãi suất duy trì ở mức cao, điều này làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lợi suất như kim loại quý.

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Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 8/7 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu tích trữ vàng của Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã mua vàng tháng thứ 20 liên tiếp. Tính đến cuối tháng 6, dự trữ vàng nguyên chất của nước này đạt 75,44 triệu ounce, tăng từ mức 74,96 triệu ounce một tháng trước.

Trong khi đó, Hồng Kông - Trung Quốc đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống thanh toán bù trừ tập trung cho giao dịch vàng, đồng thời khôi phục giao dịch hợp đồng tương lai vàng nhằm hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm dự trữ vàng của khu vực.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 1,7% xuống còn 61 USD/ounce. Ngược lại, giá bạch kim tăng 1,2% lên 1.651,25 USD/ounce; còn palladium tăng 0,9% lên 1.279,69 USD/ounce.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Mỹ tăng gần 3% trong phiên giao dịch sáng 8/7 (giờ Việt Nam), nối tiếp đà tăng của phiên trước sau khi quân đội Mỹ phát động một loạt các cuộc tấn công chống lại Iran, làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn vốn mong manh tại khu vực đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,95 USD, tương đương 2,8%, lên 72,39 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu WTI đã tăng 2,8% trong phiên ngày 7/7 và tiếp tục đi lên sau khi thị trường đóng cửa. Đà tăng được thúc đẩy sau khi Mỹ thu hồi giấy phép chung cho phép giao dịch bán dầu thô của Iran, động thái được đưa ra sau các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các tàu thương mại.

Hồng Nhung
Reuters
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