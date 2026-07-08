Hơn nghìn tỷ 'cứu' cổ phiếu PNJ

TPO - Sau 3 phiên liên tiếp giảm hết biên độ, kết phiên hôm nay (8/7), PNJ đóng cửa tại mức giá 52.000 đồng/cổ phiếu, tăng 2,36% so với giá tham chiếu. Thanh khoản cũng tăng mạnh khi khối lượng khớp lệnh đạt hơn 25 triệu đơn vị - mức cao nhất kể từ khi PNJ niêm yết.

Sáng 8/7, cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giao dịch tại mức giá sàn 47.250 đồng/cổ phiếu, sau 3 phiên liên tiếp giảm hết biên độ. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhanh chóng xuất hiện và kéo PNJ đảo chiều tăng mạnh.

Kết phiên hôm nay, PNJ đóng cửa tại mức giá 52.000 đồng/cổ phiếu, tăng 2,36% so với giá tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch đạt 25,6 triệu cổ phiếu, giá bình quân khớp lệnh là 48.600 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, nhà đầu tư đã chi tổng cộng 1.244 tỷ đồng mua cổ phiếu PNJ trong phiên hôm nay. Đây là mức thanh khoản kỷ lục của PNJ.

Cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng mạnh trong phiên giao dịch 8/7.

Đà tăng của cổ phiếu PNJ xuất hiện sau khi bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ - cho biết bà cùng một số cán bộ nhân viên (thông qua người thân) có kế hoạch mua tích lũy cổ phiếu PNJ với mọi giao dịch của người nội bộ.

Ngay sau đó, ông Cao Ngọc Duy - em trai bà Cao Thị Ngọc Dung đăng ký mua 300.000 cổ phiếu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/7-7/8 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Cao Ngọc Duy đang sở hữu hơn 13,53 triệu cổ phần PNJ, tương đương 2,64% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu ông Duy nắm giữ sẽ tăng lên hơn 13,83 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 2,7% vốn điều lệ.

Hôm nay, PNJ có công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE). Theo đó, PNJ đã thông qua chủ trương thực hiện thủ tục lấy ý kiến đại hội cổ đông bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ nhằm bảo vệ giá trị của công ty và lợi ích của cổ đông.

PNJ cho biết, việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp mà Hội đồng quản trị xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay, thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động của doanh nghiệp cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông.

Theo quy định hiện hành, trước khi công ty có thể thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ, doanh nghiệp cần xử lý số lượng cổ phiếu quỹ đang sở hữu. Hội đồng quản trị đã quyết định bán 169.559 cổ phiếu quỹ hiện có. Đây là số lượng cổ phiếu quỹ còn lại của công ty và việc bán được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu về thủ tục pháp lý để triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và được đại hội cổ đông thông qua theo quy định, PNJ sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của phương án mua lại cổ phiếu quỹ và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Cổ phiếu PNJ trải qua 3 phiên giảm mạnh liên tiếp.

PNJ khẳng định hoạt động kinh doanh của công ty vẫn được duy trì ổn định, các chiến lược phát triển dài hạn tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Đồng thời, công ty cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và luôn hướng tới mục tiêu tạo dựng giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và các bên liên quan.

Động thái trên diễn ra sau khi cổ phiếu PNJ trải qua 3 phiên giảm mạnh liên tiếp do chịu tác động từ thông tin cơ quan chức năng điều tra ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty P-Lab - đơn vị thành viên của PNJ liên quan đến hành vi buôn lậu kim cương.

Sự việc trên đã khiến vốn hóa của PNJ sụt giảm mạnh, xuống dưới mốc 1 tỷ USD chỉ sau vài phiên giao dịch. Hàng loạt công ty chứng khoán cũng đồng loạt siết hoặc cắt hạn mức cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu này.