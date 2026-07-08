Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hơn 100 trụ sở công dôi dư ở Vĩnh Long không thể cho thuê

Cảnh Kỳ

TPO - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát để đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất công không sử dụng, hoặc sử dụng hiệu quả thấp, có nguy cơ gây lãng phí, kể cả nhà, đất công dự kiến dùng cho thuê nhưng không có khả năng cho thuê.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa công bố kết luận thanh tra nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sau sắp xếp, tỉnh Vĩnh Long dôi dư 1.037 nhà, đất công cần phải sắp xếp lại, xử lý, trong đó có 244 cơ sở chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/quyền sở hữu nhà.

Đến ngày 30/4 vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chuyển 318 nhà, đất cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng. Trong số 719 nhà, đất công dôi dư phải tiếp tục sắp xếp, xử lý, có 188 cơ sở không sử dụng nhưng chưa có phương án xử lý; 295 cơ sở đã phê duyệt phương án nhưng chưa hoàn thành giao nhận; 236 cơ sở đã hoàn thành bàn giao cho đơn vị tiếp nhận.

tp-truso-14.jpg
Vĩnh Long có 719 cơ sở nhà, đất công dôi dư cần phải tiếp tục sắp xếp, xử lý.

Kết quả thanh tra cho thấy, một số nhà đất công giữ lại sử dụng nhưng đang bỏ trống, không sử dụng. Do đơn vị được giao tài sản chưa xây dựng phương án cụ thể để khai thác, sử dụng, hoặc hiện chưa có nhu cầu sử dụng (giữ cho tương lai). Có trường hợp bỏ trống do không có kinh phí để xây dựng, cải tạo.

Trong kỳ thanh tra, Trung tâm Quản lý và phát triển nhà được giao quản lý, khai thác là 291 nhà, đất công. Trong đó, có 123 cơ sở không có khả năng khai thác cho thuê, do xuống cấp, không có lối vào, nằm ở vị trí hẻo lánh, xa khu dân cư, không thuận lợi để khai thác cho thuê...

Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất, mới tiếp nhận 6 trong tổng số 52 nhà, đất công về khai thác. Số còn lại chưa xong bàn giao do hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, mốc giới chưa rõ ràng, chồng lấp, hồ sơ bị thất lạc…

tp-truso-8.jpg
Một trụ sở công đóng cửa, không sử dụng ở khu vực trung tâm tỉnh Trà Vinh cũ.

Từ những vấn đề được chỉ ra, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở ngành liên quan kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với nhà, đất công không sử dụng, sử dụng hiệu quả thấp, có nguy cơ gây lãng phí.

UBND các xã, phường phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét giải quyết dứt điểm những cơ sở nhà, đất công bị lấn, chiếm, người dân có đơn xin lại đất, chính quyền bố trí cho ở tạm.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì xem lại phương án đối với 123 cơ sở nhà, đất công không có khả năng cho thuê nhằm tránh lãng phí.

Sở Tài chính cũng được kiến nghị khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi, điều chuyển 22 cơ sở theo phương án được phê duyệt. Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý 119 cơ sở do cơ quan Trung ương giao địa phương quản lý, xử lý.

Trong thời kỳ thanh tra, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long chỉ rõ, không có phát sinh xử lý vi phạm liên quan đến cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Tuy nhiên, cũng có một cuộc thanh tra khác trong quản lý, sử dụng tài sản công. Đoàn thanh tra này chỉ ra thực tế 111 cơ sở sử dụng không đúng mục đích, không sử dụng, có nguy cơ lãng phí.

Cảnh Kỳ
#nhà đất #Vĩnh Long #quản lý tài sản #lãng phí #xử lý cơ sở #bất động sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe