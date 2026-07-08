Hơn 100 trụ sở công dôi dư ở Vĩnh Long không thể cho thuê

TPO - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát để đề xuất phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất công không sử dụng, hoặc sử dụng hiệu quả thấp, có nguy cơ gây lãng phí, kể cả nhà, đất công dự kiến dùng cho thuê nhưng không có khả năng cho thuê.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa công bố kết luận thanh tra nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sau sắp xếp, tỉnh Vĩnh Long dôi dư 1.037 nhà, đất công cần phải sắp xếp lại, xử lý, trong đó có 244 cơ sở chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/quyền sở hữu nhà.



Đến ngày 30/4 vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chuyển 318 nhà, đất cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng. Trong số 719 nhà, đất công dôi dư phải tiếp tục sắp xếp, xử lý, có 188 cơ sở không sử dụng nhưng chưa có phương án xử lý; 295 cơ sở đã phê duyệt phương án nhưng chưa hoàn thành giao nhận; 236 cơ sở đã hoàn thành bàn giao cho đơn vị tiếp nhận.

Vĩnh Long có 719 cơ sở nhà, đất công dôi dư cần phải tiếp tục sắp xếp, xử lý.

Kết quả thanh tra cho thấy, một số nhà đất công giữ lại sử dụng nhưng đang bỏ trống, không sử dụng. Do đơn vị được giao tài sản chưa xây dựng phương án cụ thể để khai thác, sử dụng, hoặc hiện chưa có nhu cầu sử dụng (giữ cho tương lai). Có trường hợp bỏ trống do không có kinh phí để xây dựng, cải tạo.

Trong kỳ thanh tra, Trung tâm Quản lý và phát triển nhà được giao quản lý, khai thác là 291 nhà, đất công. Trong đó, có 123 cơ sở không có khả năng khai thác cho thuê, do xuống cấp, không có lối vào, nằm ở vị trí hẻo lánh, xa khu dân cư, không thuận lợi để khai thác cho thuê...

Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất, mới tiếp nhận 6 trong tổng số 52 nhà, đất công về khai thác. Số còn lại chưa xong bàn giao do hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, mốc giới chưa rõ ràng, chồng lấp, hồ sơ bị thất lạc…

Một trụ sở công đóng cửa, không sử dụng ở khu vực trung tâm tỉnh Trà Vinh cũ.

Từ những vấn đề được chỉ ra, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở ngành liên quan kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với nhà, đất công không sử dụng, sử dụng hiệu quả thấp, có nguy cơ gây lãng phí.

UBND các xã, phường phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét giải quyết dứt điểm những cơ sở nhà, đất công bị lấn, chiếm, người dân có đơn xin lại đất, chính quyền bố trí cho ở tạm.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì xem lại phương án đối với 123 cơ sở nhà, đất công không có khả năng cho thuê nhằm tránh lãng phí.

Sở Tài chính cũng được kiến nghị khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi, điều chuyển 22 cơ sở theo phương án được phê duyệt. Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý 119 cơ sở do cơ quan Trung ương giao địa phương quản lý, xử lý.