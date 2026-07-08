Hoàn thành chọn nhà thầu EPC cho nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất

Thông tin từ Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu EPC cho Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và chuẩn bị các nội dung để tổ chức lễ ký hợp đồng này vào ngày 09/7/2026.

Lễ ký Hợp đồng EPC (Thiết kế - Mua sắm - Xây dựng) thuộc Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất không chỉ đánh dấu dự án chính thức bước vào giai đoạn triển khai thực hiện mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới của ngành năng lượng, lọc hóa dầu Việt Nam. Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực chế biến của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, gia tăng năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu phát triển Dung Quất trở thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia.

Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định. Với tổng mức đầu tư 36.397 tỷ đồng (tương đương 1,489 tỷ USD), dự án sẽ nâng công suất chế biến của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hiện hữu từ 148.000 thùng dầu thô/ngày lên 171.000 thùng dầu thô/ngày.

Trong quá trình lập Thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED), Tư vấn FEED - Tập đoàn WOOD (Vương quốc Anh) đã lựa chọn và tích hợp đồng bộ các công nghệ tiên tiến của những nhà bản quyền hàng đầu thế giới đến từ Hoa Kỳ và châu Âu để áp dụng cho dự án.

Các công nghệ này đã được Chủ đầu tư là Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định và được cấp chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ, bảo đảm tính phù hợp, đồng bộ với hệ thống công nghệ hiện hữu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Các công nghệ bản quyền được lựa chọn cho dự án gồm: công nghệ tinh luyện dầu cặn và xử lý xăng, dầu diesel bằng hydro của Axens (Pháp); công nghệ chế biến, nâng cấp chất lượng xăng của UOP (Hoa Kỳ); công nghệ xử lý khí hóa lỏng và xử lý kiềm của Merichem (Hoa Kỳ); công nghệ sản xuất hydro của KT - Kinetics Technology (Ý) và công nghệ thu hồi lưu huỳnh của Worley Netherland (Hà Lan).

Vị trí số 4 - khu vực công nghệ, khu đất mở rộng NMLD Dung Quất.

Đây đều là những công nghệ hiện đại đã được phát triển và thương mại hóa bởi các nhà bản quyền uy tín hàng đầu thế giới, đáp ứng yêu cầu cao về hiệu quả vận hành, an toàn và bảo vệ môi trường.

Trong quá trình lập thiết kế FEED, Tư vấn WOOD phối hợp cùng các nhà bản quyền công nghệ đã tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất các phương án cải hoán cần thiết đối với các phân xưởng hiện hữu nhằm bảo đảm đạt được các mục tiêu của dự án. Các giải pháp cải hoán và nâng công suất được thực hiện nhưng không làm thay đổi công nghệ đã được lựa chọn của các phân xưởng hiện hữu.

Nhà thầu EPC sẽ thực hiện thiết kế chi tiết, mua sắm, thi công xây dựng, lắp đặt và chạy thử trên cơ sở các công nghệ tiên tiến đã được xác lập trong giai đoạn FEED. Nhà thầu EPC có trách nhiệm tuân thủ nghiêm ngặt các nội dung thiết kế cơ sở, các chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu công nghệ đã được phê duyệt trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật tổng thể FEED, bao gồm các thông số thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu hình thiết bị và quy trình công nghệ của từng phân xưởng.

Trong suốt quá trình triển khai EPC, các nhà bản quyền công nghệ sẽ trực tiếp xem xét các hồ sơ thiết kế chi tiết liên quan đến công nghệ bản quyền; kiểm tra công tác lắp đặt các hạng mục công nghệ trọng yếu; đồng thời tham gia công tác chạy thử và nghiệm thu các phân xưởng công nghệ bản quyền. Việc giám sát này bảo đảm toàn bộ quá trình thực hiện EPC tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của công nghệ bản quyền về tính đồng bộ, tối ưu hóa hiệu quả vận hành, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn, môi trường và chất lượng sản phẩm.

Song song với đó, công tác thu xếp vốn cho dự án cũng đang được tích cực triển khai, trong đó Ngân hàng HSBC giữ vai trò điều phối vốn vay ECA và PVcomBank là đơn vị tư vấn thu xếp vốn

Khi hoàn thành, Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ nâng công suất chế biến, nâng cấp chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu Euro V và các quy định về bảo vệ môi trường theo lộ trình của Chính phủ. Đồng thời, dự án sẽ tăng cường khả năng linh hoạt trong việc tiếp nhận và chế biến các loại dầu thô trong nước và nhập khẩu, bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài và hiệu quả cho Nhà máy.

Qua đó, dự án góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, gia tăng hiệu quả hoạt động, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của Petrovietnam và BSR trong việc thực hiện các mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển công nghiệp năng lượng quốc gia và tăng trưởng bền vững của đất nước.