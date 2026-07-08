Thông báo về việc bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng CIMB Việt Nam

Ngày 30/06/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 85/QĐ-QLGS3 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên CIMB Việt Nam (Ngân hàng CIMB Việt Nam).

Theo đó, Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát Tổ chức tín dụng NHNN quyết định:

- Bổ sung khoản 18 vào Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 61/GP-NHNN ngày 31/8/2016 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng CIMB Việt Nam như sau:

“18. Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế sau đây:

a) Hệ thống của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT);

b) Hệ thống thanh toán thẻ quốc tế của tổ chức thẻ quốc tế Visa.”

Ngân hàng CIMB Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật có liên quan đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên.

Quyết định số 85/QĐ-QLGS3 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 61/GP-NHNN ngày 31/8/2016 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng CIMB Việt Nam.