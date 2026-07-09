Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương hoàn thiện mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô

TPO - Tại cuộc làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội diễn ra sáng 9/7, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu đơn vị này và các chuyên gia khẩn trương hoàn thiện mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô. Mô hình này phải xác định rõ định hướng phát triển cho từng lĩnh vực, vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, vừa nâng cao chất lượng sống của người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thẳng thắn nhìn nhận, dù nhiều chủ trương lớn của Trung ương đã và đang được triển khai quyết liệt, mang lại những tín hiệu tích cực, song bức tranh kinh tế - xã hội của Thủ đô trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn bộc lộ không ít khó khăn, thách thức nội tại.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: Viết Thành.

Minh chứng rõ nét nhất là chỉ số tăng trưởng GRDP của Hà Nội trong nửa đầu năm mới chỉ đạt khoảng 8,22%. Con số này không chỉ cách khá xa so với mục tiêu 11% mà thành phố đã đặt ra, mà còn được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế và yêu cầu phát triển kinh tế của thủ đô trong giai đoạn mới.

Phân tích sâu hơn về thực trạng này, người đứng đầu chính quyền thành phố khẳng định, việc chưa đạt các chỉ tiêu tăng trưởng cốt lõi đang tạo ra một áp lực và thách thức rất lớn đối với công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố. Nhiệm vụ đặt ra cho những tháng cuối năm 2026 và các năm tiếp theo là vô cùng nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có những giải pháp đột phá, quyết liệt hơn để vừa tháo gỡ các điểm nghẽn, vừa bảo đảm tiến độ phát triển bền vững cho toàn thành phố.

Thực tế thời gian qua, Hà Nội tập trung phần lớn nguồn lực cho việc triển khai các công trình, dự án đô thị cụ thể, nhưng công tác nghiên cứu, xây dựng cơ chế và chính sách chiến lược dài hạn chưa được đầu tư tương xứng. Vai trò phản biện, tham mưu của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chưa thực sự rõ nét, các nghiên cứu chủ yếu mới dừng lại ở việc giải quyết vấn đề ngắn hạn.

Để ban hành các quyết sách đúng đắn, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội và các chuyên gia khẩn trương hoàn thiện mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô. Mô hình này phải xác định rõ định hướng phát triển cho từng lĩnh vực, vừa bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, vừa nâng cao chất lượng sống của người dân.

"Không thể chỉ tập trung mở rộng không gian đô thị, đầu tư xây dựng mà chưa tính toán đầy đủ đến tái định cư, sinh kế, nơi ở và đời sống người dân. Tất cả phải được nghiên cứu bài bản trong mô hình tăng trưởng mới của Hà Nội" - Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu nghiên cứu phát triển toàn diện cả về công nghiệp, nông nghiệp và an sinh xã hội. Hiện toàn thành phố có hơn 300.000 người đang hưởng trợ cấp xã hội, phần lớn là người cao tuổi, đòi hỏi phải có chính sách hoạch định chuyên sâu.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là phải chỉ rõ các động lực tăng trưởng mới, tìm giải pháp chuyển hóa các lợi thế sẵn có về quỹ đất, nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao thành kết quả phát triển thực tế, xác định chính xác các lĩnh vực ưu tiên để tạo bước đột phá cho thủ đô.