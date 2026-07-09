Ý nghĩa của chủ trương xây trường học tại 248 xã biên giới

TPO - Vừa qua, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền. Đây không chỉ là những cột mốc mềm về giáo dục, mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như lợi ích chính đáng của nhau.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về ý nghĩa của chủ trương này.

Bà khẳng định, đây là chủ trương có tính chiến lược và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc của Việt Nam, qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào biên giới và góp phần củng cố an ninh quốc phòng của Việt Nam.

Giai đoạn 1 của dự án với 100 trường học đang được tích cực triển khai, để hoàn thành đúng kế hoạch đề ra và kịp thời phục vụ cho năm học 2026 - 2027.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, các trường học này sẽ trở thành cột mốc mềm về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của các khu vực biên giới, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương giữa các tỉnh biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

“Điều này cũng sẽ tăng cường hiểu biết và lòng tin lẫn nhau, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho việc quản lý, bảo vệ biên giới bằng các biện pháp hòa bình, đồng thời củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như lợi ích chính đáng của nhau”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Sẵn sàng biện pháp bảo hộ công dân trong thiên tai ở Trung Quốc

Vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy, sạt lở nghiêm trọng gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Ngày 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Cũng trong ngày mùng 8/7, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị; trước đó gửi điện thăm hỏi đến Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc liên tục cập nhật tình hình.

Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng trong đợt thiên tai vừa qua tại Trung Quốc.

Bà cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam đang tiếp tục theo dõi sát tình hình và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Trung Quốc để sẵn sàng biện pháp bảo hộ cần thiết và kịp thời, trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Nếu cần hỗ trợ, công dân Việt Nam có thể gọi điện đến đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao hoặc đường dây nóng bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc.