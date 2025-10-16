Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cắt giảm báo cáo, văn bản, hội họp không cần thiết

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khắc phục ngay việc địa phương hóa thủ tục hành chính, cắt giảm báo cáo, văn bản, hội họp không cần thiết; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong; xử lý tốt vấn đề tài chính, tài sản công.

Ngày 16/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì giao ban công tác Quý III/2025 với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị giao ban, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương các cơ quan đã khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, rất gấp, rất phức tạp, nhưng cũng rất kịp thời, hiệu quả, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng, của đất nước. Công việc trong Quý IV và cả năm 2025 còn khối lượng rất lớn, yêu cầu rất cao, đòi hỏi các cơ quan phải chủ động hơn, rà soát kỹ các nhiệm vụ, chỉ tiêu, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PV.



Thường trực Ban Bí thư nêu, các cơ quan cần tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện, hoàn thành toàn bộ Chương trình làm việc năm 2025. Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, nội dung trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội. Chuẩn bị tổ chức tốt Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV; Hội nghị Trung ương 14, 15 khoá XIII và Đại hội XIV của Đảng; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp... Có biện pháp thúc đẩy việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tiến hành tổng kết công tác năm trước ngày 25/12/2025.

Thường trực Ban Bí thư cũng nêu, cần tham mưu tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW và tổng kết việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (khắc phục ngay việc địa phương hóa thủ tục hành chính), cắt giảm báo cáo, văn bản, hội họp không cần thiết; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong; xử lý tốt vấn đề tài chính, tài sản công.

Một vấn đề nữa, theo Thường trực Ban Bí thư, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 8,3-8,5%; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong tất cả các địa bàn, lĩnh vực. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị (các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72); tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài; chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tập trung khắc phục nhanh hậu quả các cơn bão số 9, 10, 11 và mưa lũ sau bão; đặc biệt cần chăm lo, hỗ trợ sinh hoạt và sản xuất của đồng bào vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, lũ vừa qua.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đặc biệt là các vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án lãng phí, chậm tiến độ, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả...; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài chưa giải quyết xong theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Tổ chức hiệu quả các chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại quan trọng; tổ chức đón chu đáo các đoàn vào. Chuẩn bị thật chu đáo, tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng tại Hà Nội (trong các ngày 25-26/10/2025)…