Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bản rap của Haaland hot trở lại

Duy Nam

TPO - Sau trận thắng của Na Uy trước Brazil ở World Cup 2026, ca khúc rap do tiền vệ Haaland thể hiện cách đây 10 năm bỗng hot trở lại, đạt gần 21 triệu view trên YouTube.

Sau cú đúp của Erling Haaland giúp Na Uy chiến thắng Brazil hôm 6/7 và làm nên lịch sử ở World Cup, ca khúc rap do anh thể hiện mang tên Kygo jo bỗng hot trở lại, đạt gần 21 triệu lượt view trên YouTube.

Kygo jo là MV ca nhạc theo dạng homemade được đăng lên YouTube từ năm 2016, khi Erling Haaland còn chơi cho đội trẻ của câu lạc bộ Bryne FK (Na Uy). Trong MV, Erling Haaland lấy nghệ danh là Flow Kingz, hợp tác cùng hai người bạn.

1.jpg
2.jpg
Hình ảnh của Haaland trong MV Kygo jo.

Trong MV, Haaland đảm nhận phần điệp khúc, rap những câu bằng tiếng Na Uy: “Mấy anh em ơi, làm ơn đừng nói nhiều nữa được không. Nếu không thì chẳng còn vui nữa. Thay vào đó hãy nói về cuộc khủng hoảng thế giới đi, tôi nghĩ điều đó quan trọng hơn nhiều”.

Kygo jo có nội dung nói về hai người bạn khoe khoang tiền bạc và món đồ đắt đỏ. Haaland đã chê bai những thứ phù phiếm đó, khuyên giải bạn mình nên quan tâm đến vấn đề quan trọng hơn như khủng hoảng toàn cầu.

MV được thực hiện theo dạng homemade với những cảnh quay khá đơn giản, ngô nghê. Chia sẻ lý do thực hiện MV nhạc rap khi 16 tuổi, Haaland từng nói: “Chúng tôi thấy mọi thứ hơi nhàm chán nên làm bài hát rap cho vui thôi”.

Sau khi MV hot trở lại trên YouTube, nhiều khán giả thể hiện sự bất ngờ với niềm yêu thích âm nhạc từ khi còn nhỏ của Haaland.

"Tôi muốn FIFA phát bài hát này khi Haaland lên nhận giải thưởng Quả bóng Vàng", "Thật buồn khi một rapper triển vọng nữa lại không thể theo đuổi đam mê của mình"... khán giả bình luận.

Ca khúc được sản xuất bởi DJ Kygo. Trước trận đấu giữa Na Uy và Brazil ở World Cup 2026, DJ Kygo từng tuyên bố tung ra một bản remix mới của Kygo jo nếu Haaland ghi bàn vào lưới đội tuyển Brazil.

Kết quả, Haaland ghi cú đúp giúp Na Uy loại đội bóng Nam Mỹ và DJ Kygo đã giữ đúng lời hứa, phát hành bản remix của Kygo jo trên trang Instagram cá nhân có hơn 5,4 triệu người theo dõi của anh.

Bản remix của Kygo jo cũng nhận được những phản ứng tích cực từ người hâm mộ Haaland. Với phần âm nhạc mới mẻ, hiện đại, ca khúc được đánh giá bắt tai và cuốn hút hơn thời điểm được phát hành cách đây 10 năm.

Sau 10 năm phát hành MV Kygo jo, Haaland hiện đã là ngôi sao tại World Cup. Trong trận đấu gặp Brazil hôm 6/7, tiền vệ người Na Uy đã lập cú đúp lịch sử. Đây là kỳ World Cup đầu tiên của Haaland, nhưng anh đã có 7 bàn và nằm trong nhóm dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới.

Duy Nam
#tiền vệ Haaland #World Cup 2026 #quái thú Haaland

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe