Cán bộ, công chức có thể bị buộc thôi việc nếu lãng phí gây thiệt hại trên 75 triệu đồng

TPO - Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng với cán bộ, công chức có hành vi gây lãng phí lần đầu và thiệt hại trên 75 triệu đồng nhưng người vi phạm không có thái độ tiếp thu, sửa chữa, không chủ động khắc phục hậu quả.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 267/2026 quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí và hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí.

Theo đó, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra lãng phí ở cơ quan, đơn vị sẽ bị xem xét áp dụng ba hình thức kỷ luật.

Hình thức kỷ luật khiển trách được áp dụng trong trường hợp để xảy ra hành vi gây lãng phí bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo được áp dụng trong trường hợp để xảy ra hành vi gây lãng phí bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tù từ trên 3 năm đến 7 năm.

Hình thức kỷ luật cách chức được áp dụng trong trường hợp để xảy ra hành vi gây lãng phí bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tù từ trên 7 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Buộc thôi việc nếu không chủ động khắc phục hậu quả

Nghị định cũng quy định các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây lãng phí.

Cụ thể, hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có hành vi gây lãng phí lần đầu, gây thiệt hại từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng; có hành vi vi phạm lần đầu, gây thiệt hại từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng và thuộc một trong các trường hợp được giảm nhẹ mức kỷ luật .

Cán bộ, công chức không ban hành hoặc chậm ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí, gây lãng phí cũng bị kỷ luật khiển trách.

Trong khi đó, hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm, trừ trường hợp bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự; có hành vi vi phạm lần đầu, gây thiệt hại từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng.

Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng với trường hợp đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo mà tái phạm, trừ trường hợp bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự; có hành vi gây lãng phí lần đầu gây thiệt hại trên 75 triệu đồng nhưng chưa đến mức buộc thôi việc, bãi nhiệm, người vi phạm có thái độ tiếp thu, sửa chữa.

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng khi đã bị xử lý kỷ luật cách chức đối với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc cảnh cáo đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà tái phạm, trừ trường hợp bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc cũng áp dụng với hành vi gây lãng phí lần đầu gây thiệt hại trên 75 triệu đồng nhưng người vi phạm không có thái độ tiếp thu, sửa chữa, không chủ động khắc phục hậu quả và thuộc một trong các trường hợp tăng nặng mức kỷ luật.