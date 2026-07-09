Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

TPO - Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Góp sức nhỏ vào hành trình ý nghĩa

Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đoàn viên, thanh niên tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong công tác thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thực hiện Chương trình 01 về Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với đất nước, xã hội trong Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng.

Các đội hình thanh niên tình nguyện tích cực phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, tiếp đón, hỗ trợ người dân hoàn thiện thông tin và các thủ tục lấy mẫu, góp phần để quá trình thu nhận diễn ra nhanh chóng, an toàn, hiệu quả.

﻿ ﻿ Đoàn viên, thanh niên tỉnh Ninh Bình tích cực hỗ trợ người dân thu nhận mẫu ADN.

Trao đổi về quá trình triển khai đội hình hỗ trợ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, chị Trần Thu Hà - Phó Bí thư phụ trách Đoàn phường Nam Định cho biết, lực lượng tình nguyện viên được thành lập từ các đoàn viên, thanh niên thuộc Câu lạc bộ Tình nguyện xung kích của các trường THPT trên địa bàn phường.

Theo chị Hà, trong mỗi hoạt động, Đoàn phường huy động từ 20 - 30 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ. Các bạn được phân công nhiều phần việc cụ thể như hướng dẫn thân nhân liệt sĩ thực hiện các bước lấy mẫu theo đúng thứ tự, hỗ trợ kê khai thông tin thân nhân, sắp xếp khu vực chờ, điều tiết người dân và dìu đỡ các ông, bà tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn.

Bên cạnh việc hỗ trợ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, thanh niên tình nguyện còn tham gia chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, phục vụ công tác khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin để lấy mẫu ADN.

“Đến nay, tại phường Nam Định đã thu nhận hơn 300 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Thời gian tới, địa phương sẽ tiến hành khai quật 29 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn phường. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và sự hỗ trợ tích cực của đoàn viên, thanh niên”, chị Hà thông tin.

Theo chị Hà, số lượng thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu khá đông, khiến khối lượng công việc nhiều, tuy nhiên qua tuyên truyền, vận động đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất lớn từ các gia đình.

“Các thân nhân liệt sĩ đều rất ủng hộ và chủ động cung cấp mẫu ADN. Bởi hơn ai hết, mỗi gia đình đều mang trong mình nỗi khắc khoải, chờ mong có thể tìm lại, đưa di cốt người thân trở về sau nhiều năm hy sinh. Chính sự mong mỏi ấy cũng khiến các tình nguyện viên thêm hiểu ý nghĩa của công việc mình đang làm”, chị Hà chia sẻ.

Bồi đắp thêm về lòng biết ơn qua từng việc nhỏ

Chia sẻ về buổi tham gia hỗ trợ “Chiến dịch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin”, em Trần Thị Hà Phương - học sinh lớp 11A9, Trường THPT A Trần Hưng Đạo, tỉnh Ninh Bình nói rằng, đây là một hoạt động để lại trong em nhiều xúc động và suy nghĩ sâu sắc.

Trong quá trình hỗ trợ, Hà Phương cùng các tình nguyện viên được phân công đón tiếp, hướng dẫn người dân làm thủ tục, sắp xếp khu vực chờ, hỗ trợ người cao tuổi di chuyển và phối hợp với lực lượng công an, y tế để quá trình thu nhận mẫu diễn ra thuận lợi. Công việc tuy không quá lớn lao nhưng đòi hỏi sự cẩn thận, kiên nhẫn và thái độ ân cần với từng người dân, nhất là các cụ tuổi cao, sức khỏe yếu.

“Có những cụ đi lại rất khó khăn, chúng em dìu từng bước lên cầu thang. Có cụ sức khỏe yếu, các anh Công an và tình nguyện viên phải cõng vào khu vực lấy mẫu. Mỗi lần được giúp đỡ, các cụ đều nắm tay chúng em, mỉm cười và nói lời cảm ơn. Những lời cảm ơn rất mộc mạc ấy khiến chúng em vừa xúc động, vừa có thêm động lực để tiếp tục nhiệm vụ”, Hà Phương nói.

Học sinh Trường THPT A Trần Hưng Đạo, tỉnh Ninh Bình hỗ trợ thân nhân liệt sĩ trong quá trình lấy mẫu ADN.

Kỷ niệm khiến nữ sinh nhớ nhất là hình ảnh một cụ bà bị liệt, được lực lượng Công an và các tình nguyện viên hỗ trợ cõng lên hội trường làm thủ tục, sau đó lại cõng xuống tận xe khi chương trình gần kết thúc. Trong lúc được cõng, cụ khẽ hỏi: “Cụ có nặng không cháu? Cháu có mỏi lưng không?”.

“Em thấy rất thương và cũng rất kính trọng các cụ. Các cụ đã chờ đợi thông tin về người thân của mình trong một thời gian quá dài. Khi được tham gia hỗ trợ, dù chỉ là hướng dẫn thủ tục, dìu các cụ đi lại hay nói một lời chúc sức khỏe, em cảm thấy mình đang góp một phần rất nhỏ vào một việc làm có ý nghĩa lớn.

Sau buổi hôm ấy, em hiểu hơn giá trị của truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’, ‘Đền ơn đáp nghĩa’. Với chúng em, lòng biết ơn không chỉ nằm trong những bài học trên lớp, mà còn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, dù nhỏ bé nhưng thiết thực”, Hà Phương chia sẻ.

Nữ sinh cho rằng, việc tham gia đội hình tình nguyện hỗ trợ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là một trải nghiệm đặc biệt, giúp em và các bạn thêm trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

“Em hy vọng mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay sẽ góp phần giúp các anh hùng liệt sĩ sớm được xác định danh tính, được trở về với gia đình, quê hương”, Hà Phương nói.

"Áo xanh" hỗ trợ bà con làm thủ tục thu nhận mẫu ADN.

Chia sẻ sau khi tham gia hoạt động dọn dẹp nghĩa trang, chuẩn bị cho đợt khai quật, lấy mẫu ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ, em Mai Nhật Anh - học sinh lớp 11A2, Trường THPT B Nguyễn Khuyến, tỉnh Ninh Bình cho biết, đây là một trải nghiệm đặc biệt, nhiều xúc động.

Với em và các bạn, nơi các em đến không chỉ là một nghĩa trang yên tĩnh, mà còn là không gian linh thiêng, nơi chuẩn bị diễn ra hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ sau nhiều năm nằm lại trong lặng thầm.

“Bước qua cổng nghĩa trang, nhìn thấy đài tưởng niệm ‘Tổ quốc ghi công’ uy nghiêm giữa không gian tĩnh lặng, em cảm thấy rất bồi hồi. Đặc biệt, khi nhìn những tấm bia khắc dòng chữ ‘Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin’, em thấy lòng mình thắt lại. Các anh đã hy sinh khi còn rất trẻ, gác lại ước mơ, hoài bão riêng để lên đường vì độc lập, tự do của Tổ quốc”, Nhật Anh chia sẻ.

Học sinh Trường THPT B Nguyễn Khuyến, tỉnh Ninh Bình tham gia dọn dẹp nghĩa trang chuẩn bị cho công việc khai quật, lấy mẫu ADN trong thời gian tới.

Trong buổi tình nguyện, Nhật Anh cùng các bạn học sinh được phân công nhổ cỏ, quét dọn khuôn viên, lau sạch từng phần mộ, chỉnh trang nghĩa trang và thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ. Những phần việc tuy giản dị nhưng được các bạn thực hiện với sự cẩn trọng, thành kính.

Theo Nhật Anh, hình ảnh khiến em nhớ nhất là màu áo xanh tình nguyện của học sinh hòa cùng sắc phục của lực lượng Công an và sự tham gia của các bác, các cô chú lớn tuổi tại địa phương. Tất cả cùng chung tay dọn dẹp, chuẩn bị cho công việc khai quật, lấy mẫu ADN trong thời gian tới.

“Em cảm nhận rất rõ sự gắn kết giữa các thế hệ. Mỗi người một việc, không phân biệt tuổi tác hay cương vị, tất cả đều hướng về các Anh hùng liệt sĩ bằng lòng biết ơn và sự trân trọng”, Nhật Anh nói.