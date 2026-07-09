Chiến dịch Hành quân xanh 2026 lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới xứ Nghệ

TPO - Tỉnh Đoàn Nghệ An và các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức Lễ ra quân chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tại xã biên giới Nhôn Mai, triển khai nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội vì cộng đồng.