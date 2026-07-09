Chiến dịch Hành quân xanh 2026 lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới xứ Nghệ

TPO - Tỉnh Đoàn Nghệ An và các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức Lễ ra quân chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tại xã biên giới Nhôn Mai, triển khai nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội vì cộng đồng.
“Hành quân xanh” là 1 trong 5 chương trình, chiến dịch trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng vũ trang trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh và xây dựng quê hương.
Trao tặng biển biểu trưng chương trình khám mắt, tầm soát bệnh tiểu đường, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhôn Mai và trao quà cho các trẻ em mồ côi.
Việc lựa chọn xã biên giới Nhôn Mai làm địa điểm tổ chức lễ ra quân thể hiện quyết tâm đưa các hoạt động tình nguyện đến những địa bàn còn nhiều khó khăn, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, đúng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Đây cũng là xã biên giới kết nghĩa với báo Tiền Phong.
Ngay sau lễ phát động, các đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực như bàn giao Nhà nhân ái, trao quà an sinh xã hội, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến... Những công trình, phần việc này góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ lực lượng vũ trang vì nhân dân phục vụ.