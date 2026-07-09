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Giới trẻ

Chiến dịch Hành quân xanh 2026 lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới xứ Nghệ

Thu Hiền

TPO - Tỉnh Đoàn Nghệ An và các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức Lễ ra quân chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tại xã biên giới Nhôn Mai, triển khai nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội vì cộng đồng.

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Sáng 9/7, tại xã biên giới Nhôn Mai, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An chỉ đạo Đoàn Thanh niên các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với Báo Tiền Phong cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Hành quân xanh”﻿ năm 2026.
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“Hành quân xanh” là 1 trong 5 chương trình, chiến dịch trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng vũ trang trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh và xây dựng quê hương.
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Phát biểu tại lễ ra quân, anh Lê Đức Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An đề nghị các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ lực lượng vũ trang phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, chuyển đổi số,﻿ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và phối hợp thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị.
tp-11.jpgTrung tá Nguyễn Đình Khánh, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, khẳng định tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần xung kích, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026. Đồng thời, triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ﻿”, “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.
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Nghi thức khởi động chiến dịch Hành quân xanh.
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Anh Hồ Phúc Hải - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An và Nhà báo Trần Quang Long - Trưởng đại diện Văn phòng Báo Tiền Phong khu vực Bắc Trung Bộ tặng máy lọc nước và bồn chứa nước cho xã Nhôn Mai.
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Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An bàn giao 2 ngôi nhà nhân ái cho ông Xồng Bá Trừ (cán bộ Công an xã Hữu Kiệm) và anh Kha Văn Mong (trú tại bản Piêng Mựn, xã Nhôn Mai).
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Nhà báo Trần Quang Long - Trưởng đại diện Văn phòng Báo Tiền Phong khu vực Bắc Trung Bộ đại diện Báo Tiền Phong trao tặng 20 thùng sữa đến Đoàn xã Nhôn Mai.
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Trao tặng biển biểu trưng chương trình khám mắt, tầm soát bệnh tiểu đường, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhôn Mai và trao quà cho các trẻ em mồ côi.
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Anh Hồ Phúc Hải - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
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Việc lựa chọn xã biên giới Nhôn Mai làm địa điểm tổ chức lễ ra quân thể hiện quyết tâm đưa các hoạt động tình nguyện đến những địa bàn còn nhiều khó khăn, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, đúng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Đây cũng là xã biên giới kết nghĩa với báo Tiền Phong.
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Ngay sau lễ phát động, các đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực như bàn giao Nhà nhân ái, trao quà an sinh xã hội, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến... Những công trình, phần việc này góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ lực lượng vũ trang vì nhân dân phục vụ.
Thu Hiền
#Hành quân xanh #Nghệ An #biên giới #chiến dịch #nghĩa tình #đoàn kết #Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 #Tỉnh Đoàn Nghệ An

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