Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay chiến đấu Su-35 của Nga

TPO - Ukraine vừa công bố đoạn video ghi lại hiện trường chiếc tiêm kích Su-35 của Nga bị bắn hạ ở mặt trận phía đông. Xác máy bay được cho là nằm cách tiền tuyến khoảng 42 km, trong khi phía Nga chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này.

Ngày 9/7, các binh sĩ thuộc Quân đoàn 3 của Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại hiện trường một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga bị rơi sau khi bị Không quân Ukraine bắn hạ.

Theo tuyên bố của đơn vị này, chiếc Su-35 rơi trong khu vực do Quân đoàn 3 phụ trách. Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy phần xác máy bay đang bốc khói sau khi rơi xuống mặt đất.

"Một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đang bốc khói trong khu vực trách nhiệm của Quân đoàn 3", đơn vị này cho biết.

Theo dự án phân tích nguồn mở (OSINT), vị trí chiếc Su-35 rơi nằm cách tiền tuyến khoảng 42 km.

Video ghi lại hình ảnh xác máy bay với độ phân giải thấp.

Trước đó, ngày 8/7, Không quân Ukraine thông báo lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu đa năng Su-35 của Nga tại mặt trận phía đông.



Hiện phía Nga chưa bình luận gì về các thông tin trên.

Su-35 là tiêm kích đa năng thế hệ 4++ của Nga, được phát triển từ dòng Su-27 với nhiều nâng cấp về radar, động cơ và hệ thống điện tử. Máy bay được thiết kế để giành ưu thế trên không, hộ tống các biên đội, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tấn công mục tiêu trên bộ và trên biển.

Loại tiêm kích này sử dụng động cơ có điều khiển hướng lực đẩy, giúp tăng đáng kể khả năng cơ động. Theo các dữ liệu từ nguồn mở, Su-35 có thể đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 2,25 (gần 2.400 km/h) và mang theo nhiều loại tên lửa không đối không, không đối đất cùng bom dẫn đường.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, Su-35 là một trong những dòng máy bay chiến đấu hiện đại được Nga sử dụng thường xuyên để yểm trợ trên không và phóng tên lửa, bom dẫn đường vào các mục tiêu của Ukraine.

Đây không phải lần đầu Ukraine tuyên bố bắn hạ Su-35. Trước đó, một chiếc Su-35 được cho là đã bị phá hủy tại tỉnh Kursk của Nga vào ngày 7/6 năm ngoái.

Trong thời gian gần đây, Ukraine cũng liên tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào các căn cứ không quân của Nga. Đêm 26/6, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine tuyên bố đã phá hủy một tiêm kích MiG-29 trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay Belbek.

Tiếp đó, ngày 3/7, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo đã tiến hành đợt tập kích thứ hai trong vòng một tuần vào sân bay quân sự Saky, đồng thời tấn công các nhà chứa máy bay tại sân bay Hvardiiske trên bán đảo Crimea.

Theo thông tin do Ukraine công bố, bảy nhà chứa máy bay tại sân bay Saky đã bị đánh trúng. Các nhà chứa này được cho là có các tiêm kích Su-30SM, Su-30 và máy bay chiến đấu Su-24. Ukraine ước tính ít nhất bảy máy bay Nga đã bị phá hủy hoặc hư hại trong chiến dịch, song các thông tin này hiện chưa được phía Nga xác nhận.