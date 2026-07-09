Nhiều tiếng nổ vang lên tại Iran sau tuyên bố kết thúc tấn công của Mỹ

TPO - Chiều 9/7, một số vụ nổ đã xảy ra tại tỉnh ven biển của Iran. Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, đây là một đợt tấn công mới của quân đội Mỹ.

“Theo báo cáo ban đầu từ các nguồn tin địa phương, một số vụ nổ đã được báo cáo tại khu vực tỉnh Bushehr”, Mehr đưa tin, mà không nêu rõ địa điểm hoặc nguyên nhân của các vụ nổ.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời cư dân Bushehr cho biết, các vụ nổ xảy ra ở thành phố Chaghadak. Thành phố này có một căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, và đã bị tấn công vào đầu cuộc xung đột.

Bushehr cũng là nơi đặt các cơ sở cảng biển và một nhà máy điện hạt nhân dân sự. Một quan chức địa phương được IRNA dẫn lời cho biết, trong số những địa điểm bị tấn công có khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Quân đội Mỹ không báo cáo bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào Iran. Trước đó, sáng 9/7, Mỹ cho biết đã kết thúc cuộc tấn công nhằm vào khoảng 170 mục tiêu ở Iran trong hai đêm 7 và 8/7, chủ yếu là các hệ thống phòng không, các phương tiện giám sát ven biển, các địa điểm lưu trữ tên lửa và máy bay không người lái, năng lực hải quân và cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự dọc bờ biển.