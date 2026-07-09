Hình ảnh Ronaldo xách vali về nước

TPO - Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo lên chuyên cơ trị giá khoảng 81 triệu USD về nhà gây chú ý trên mạng xã hội. Đây có thể là kỳ World Cup sau cùng trong sự nghiệp của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo rời World Cup bằng chuyên cơ riêng, FIFA cũng thiệt hại nặng

Hành trình của Cristiano Ronaldo tại World Cup 2026 khép lại sau thất bại 0-1 của tuyển Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 hôm 6/7. Trận thua cũng được xem là lần cuối tiền đạo 41 tuổi góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khép lại chặng đường kéo dài hơn hai thập kỷ với nhiều dấu ấn nhưng vẫn còn dang dở.

Sau khi tuyển Bồ Đào Nha về nước, khoảnh khắc Ronaldo xách vali bước lên chuyên cơ riêng để về nhà gây chú ý trên mạng xã hội. Sáng 8/7, truyền thông Bồ Đào Nha ghi lại hình ảnh anh có mặt tại sân bay Humberto Delgado (Lisbon), chuẩn bị lên chiếc Bombardier Global Express XRS về nhà riêng.

Khoảnh khắc Ronaldo lên chuyên cơ về nhà riêng sau khi đáp chuyến bay từ Mỹ về Bồ Đào Nha.

Trong video chia sẻ trên mạng xã hội, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha dừng lại chào hỏi và bắt tay nhân viên sân bay trước khi lên máy bay. Chuyên cơ màu đen xám được Ronaldo sử dụng từ năm 2024, thay thế chiếc Gulfstream G200 trước đó. Mẫu máy bay có khả năng bay đường dài không cần tiếp nhiên liệu, tốc độ tối đa khoảng 950 km/h và được định giá từ 57-81 triệu USD.

Việc Ronaldo và Bồ Đào Nha bị loại cũng tạo ra những tác động nhất định đối với thị trường vé World Cup. Theo dữ liệu từ nền tảng bán vé thứ cấp TickPick, giá vé nhiều trận đấu ở vòng tứ kết giảm đáng kể sau khi đội bóng của anh dừng bước.

Đáng chú ý, giá vé trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ giảm từ khoảng 2.950 USD xuống dưới 1.200 USD, tương đương gần 60%. Một số trận đấu khác cũng ghi nhận mức giảm từ 20-50% trên thị trường chuyển nhượng vé.

Nhiều hãng truyền thông Mỹ nhận định việc Ronaldo chia tay giải đấu, cùng với việc đội chủ nhà không còn góp mặt, khiến sức hút thương mại của World Cup phần nào bị ảnh hưởng. Trong nhiều năm qua, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn được xem là một trong những cầu thủ có sức hút lớn nhất đối với người hâm mộ toàn cầu.

Chương cuối của hành trình nhiều dấu ấn

World Cup 2026 đánh dấu lần thứ sáu Ronaldo góp mặt ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới. Trong sự nghiệp, anh ghi 11 bàn tại World Cup và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau.

Lần đầu dự World Cup năm 2006 tại Đức khi mới 21 tuổi, Ronaldo góp công giúp Bồ Đào Nha vào bán kết. Những năm sau đó, anh tiếp tục là đầu tàu của đội tuyển quốc gia, trong đó màn trình diễn nổi bật nhất là cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha ở World Cup 2018.

Tuy nhiên, tại hai kỳ World Cup gần nhất, dấu ấn của Ronaldo giảm dần khi tuổi tác ảnh hưởng đến khả năng thi đấu. Ở tuổi 41, anh không còn duy trì được tốc độ, khả năng bứt phá và tần suất hoạt động như giai đoạn đỉnh cao.

Ronaldo chấm dứt sự nghiệp World Cup sau thất bại 0-1 của tuyển Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha.

Trong trận gặp Tây Ban Nha, Ronaldo thi đấu trọn 90 phút nhưng không tạo được nhiều ảnh hưởng lên lối chơi. Theo thống kê, tiền đạo chỉ có 19 lần chạm bóng trong cả trận. Trong khi đó, những sự điều chỉnh nhân sự ở hiệp hai, bao gồm sự xuất hiện của Goncalo Ramos, giúp hàng công Bồ Đào Nha có thêm năng lượng nhưng không đủ để thay đổi kết quả.

Việc HLV Roberto Martinez tiếp tục đặt niềm tin vào Ronaldo ở các trận đấu quan trọng cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số chuyên gia cho rằng Bồ Đào Nha cần mạnh dạn trao nhiều cơ hội hơn cho thế hệ cầu thủ trẻ nhằm tạo sự cân bằng về tốc độ và cường độ thi đấu, trong khi cũng có quan điểm đánh giá kinh nghiệm của Ronaldo vẫn mang lại giá trị về mặt tinh thần cho toàn đội.

Dù kết thúc hành trình World Cup 2026 mà không thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch, Ronaldo để lại nhiều di sản đáng nhớ với bóng đá Bồ Đào Nha. Anh góp mặt ở sáu kỳ World Cup liên tiếp, giữ nhiều kỷ lục của đội tuyển quốc gia và là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

Việc Bồ Đào Nha dừng bước tại World Cup 2026 cũng được xem là cột mốc mở ra giai đoạn chuyển giao lực lượng. Sau nhiều năm xây dựng lối chơi xoay quanh Ronaldo, đội tuyển nhiều khả năng sẽ bước vào quá trình trẻ hóa để hướng tới các giải đấu lớn trong tương lai.