Một Hoàng Rob rất khác

TPO - Hoàng Rob đầu tư mạnh cho tiết mục solo ở Vòng công diễn hội ngộ Anh trai chông gai mùa 2. Đáng tiếc là nam nghệ sĩ nằm trong nhóm nghệ sĩ có điểm hỏa lực thấp nhất.

Hoàng Rob là violinist (nghệ sĩ vĩ cầm) solo có tiếng trên thị trường nhạc Việt. Đến với game show, Hoàng Rob đúng nghĩa là "anh trai vượt chông gai" khi phải cầm micro lên hát, bên cạnh tận dụng sở trường là nghệ sĩ violin. Anh từng phát hành 3 album âm nhạc nhưng tất cả sản phẩm đều bắt tay cùng ca sĩ khác để đảm nhận phần vocal.

Nam nghệ sĩ đầu tư mạnh cho sân khấu ra mắt Anh trai chông gai, khi dùng sáng tác mới toanh của Hồ Hoài Anh, cùng phần nhạc được sản xuất bởi producer Kent Trần. Hoàng Rob hát, nhảy, solo nhạc cụ (violin) trên sân khấu.

Nỗ lực của Hoàng Rob

Hoàng Rob mang lên sân khấu Anh trai chông gai ca khúc Hoa đào. Đây là ca khúc màu sắc dân gian đương đại, rất phù hợp với tính chất của game show "Chông gai". Mọi thứ được hoàn thiện chỉn chu từ phần lời, giai điệu, bản phối và dàn dựng.

Trong lần đầu bước lên sân khấu lớn, phải làm vai trò ca sĩ, chất lượng giọng hát của Hoàng Rob (đã qua khâu hậu kỳ) ở mức tròn vai, dễ nghe. Anh vốn là nghệ sĩ nhạc cụ, sẽ nắm rõ cách để xử lý một bài hát, chạy nốt ra sao và luyến láy ở chỗ nào. Dù vậy, Hoàng Rob cần thêm thời gian tập luyện ở game show để cải thiện.

Điểm sáng trong phần trình diễn của Hoàng Rob đến từ yếu tố dàn dựng. Sân khấu đơn giản, hiệu quả, nam nghệ sĩ lồng ghép phân đoạn vũ đạo và solo nhạc cụ trước khi khép lại tiết mục. Khi Hoàng Rob nâng cây vĩ cầm lên vai, đó là lúc anh thoải mái nhất vì được trả về sở trường.

Tổng thể màn trình diễn của "Anh tài" có sự mới mẻ trong âm nhạc, chiều sâu từ màn đồng dao của các em nhỏ và phân đoạn violin. Tuy nhiên, Hoàng Rob vẫn là cái tên ít phổ biến ở "Anh trai mùa 2", do đó sân khấu của anh chưa có sự cộng hưởng đủ tốt để bùng nổ ngay lập tức. Sau đó, đến tiết mục nhóm Anh tài nội lực, dấu ấn Hoàng Rob để lại nhiều hơn. Anh cùng Đông Hùng và Phùng Minh Cương làm nên tiết mục nhóm được bình chọn nhiều nhất.

Hoàng Rob cùng nhóm Anh tài nội lực chiến thắng nhưng ở góc độ cá nhân, điểm hỏa lực của anh chỉ xếp 27/34. Đây là kết quả bất ngờ vì màn trình diễn của nam nghệ sĩ không tới nỗi nào, chưa bứt phá lên nhóm đầu nhưng xét theo nhiều khía cạnh hoàn toàn có thể đứng ở giữa bảng xếp hạng.

Không chỉ Hoàng Rob, nhiều "Anh tài" thể hiện không tệ ở sân khấu ra mắt, như 14 Casper, Osad, nhưng đứng nhóm cuối. Bảng xếp hạng hỏa lực đầu tiên của Anh trai chông gai mùa 2 gây tranh cãi lớn vì không phản ánh chính xác năng lực của từng Anh tài.

Đội chênh lệch nhất lại giành chiến thắng

Đội Anh tài nội lực vượt qua một loạt cái tên sừng sỏ để giữ điểm bình chọn cao nhất. Cụ thể, nhóm có Hoàng Rob, Đông Hùng và Phùng Minh Cương nhận 1.680 điểm, cao hơn 20 điểm so với Biệt đội tái xuất của bộ 5 Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Duy Khánh và Neko Lê.

Màn trình diễn của Anh tài nội lực chênh lệch lớn về giọng hát. Đông Hùng đúng nghĩa là giọng hát nội lực, mang đến những phần trình diễn vocalist bùng nổ nhất ở 2 tập đầu. Tuy nhiên, 2 người còn lại không phải là giọng hát nội lực. Thực tế là Đông Hùng kìm lại nhiều phần để hòa giọng cùng 2 đồng đội.

Hoàng Rob vượt ải đầu tiên ở game show.

Chiến thắng của đội Anh tài nội lực một phần từ việc họ chiếm cảm tình từ số đông. Phùng Minh Cương vốn là nghệ sĩ múa, lần đầu thử sức làm ca sĩ, đã chia sẻ thẳng thắn: "Xin mọi người cho em cơ hội để được thử sức". Tương tự, Hoàng Rob dù là violinist cũng đương đầu với những thử thách mới tại game show.

Từ sự chênh lệch về giọng hát của các thành viên, bộ ba Anh tài nội lực vượt qua chông gai để gắn kết nhuần nhuyễn, đánh bại nhóm Anh tài hào hoa (Tùng Mint, Lê Xuân Tiền, Thuận Nguyễn) ở cuộc đấu trực tiếp. Họ cống hiến tiết mục "tạp kỹ" với âm nhạc thuần túy, xiếc và đàn violin.

Những "Anh tài" kiểu như Hoàng Rob, Phùng Minh Cương chính là điểm thú vị của Chông gai mùa 2. Họ đến chương trình khi từng tỏa sáng ở địa hạt khác trong nghệ thuật, giờ phải thích nghi cho các màn trình diễn nặng về yếu tố giọng hát. Ngoài 2 cái tên kể trên còn có Dũng DT, Lê Xuân Tiền, Thuận Nguyễn... đều là những người ngoại đạo bước vào chông gai.