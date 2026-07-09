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Sàn diễn có một không hai trên vịnh Lăng Cô

Trạch Dương

TPO - 68 thiết kế nằm trong BST Mùa hè đẹp nhất của Vungoc&son được trình làng trên sàn diễn dài 250 m dọc bờ biển vịnh Lăng Cô. Chương trình gây chú ý với màn xuất hiện trên xe jeep địa hình của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, hàng trăm nhạc công từ Học viện Âm nhạc Huế và ca sĩ Mỹ Lệ trình diễn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Mỹ Lệ biểu diễn cùng 100 nhạc công

Giữa không gian ven biển vịnh Lăng Cô (Huế), Mùa hè đẹp nhất của Vungoc&son mở đầu bằng phần trình diễn của ca sĩ Mỹ Lệ cùng dàn nhạc giao hưởng quy tụ hơn 100 giảng viên và sinh viên Học viện Âm nhạc Huế. Sân khấu được bố trí ngay trên bãi cát, với biển và sườn đồi làm phông nền.

Mỹ Lệ biểu diễn cùng dàn nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng suốt 45 phút. Dàn nhạc gồm các nhóm nhạc cụ giao hưởng như violin, viola, cello, contrabass, bộ gõ... cùng một số nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Live band mở đầu cho hành trình giới thiệu những thiết kế lấy cảm hứng mùa hè.

Violin, viola, contrabass, bộ gõ và nhạc cụ dân tộc được bố trí trên sân khấu ngoài trời, tạo nên dàn nhạc quy mô lớn giữa thiên nhiên. Việc đưa dàn nhạc giao hưởng ra khỏi không gian nhà hát để biểu diễn trực tiếp ngoài trời góp phần tạo nên điểm khác biệt cho phần mở màn thiết kế của bộ đôi NTK Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng giữa vịnh Lăng Cô.

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Sàn diễn 250 m uốn lượn trên bãi biển

Lấy bãi biển vịnh Lăng Cô làm không gian trình diễn, hai nhà thiết kế xây dựng sàn runway dài 250 m uốn lượn trên nền cát, đồng nhất khu vực khán đài với sân khấu dàn nhạc giao hưởng. Tông trắng được sử dụng xuyên suốt từ sàn catwalk, ghế ngồi đến trang phục của người mẫu, tạo tổng thể đồng nhất giữa thời trang và cảnh quan ven biển.

Theo đạo diễn catwalk, sàn diễn được thiết kế theo phong cách tối giản nhằm giữ nguyên vẻ đẹp của cảnh quan tự nhiên, tạo không gian để các bộ sưu tập trở thành điểm nhấn. Ở nhiều góc máy từ trên cao, dòng người mẫu trong các thiết kế mang tông trắng đồng bộ di chuyển trên đường runway tạo hiệu ứng đẹp mắt.

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Màn trình diễn có một không hai

Mùa hè đẹp nhất gồm 68 thiết kế. Để đáp ứng tính ứng dụng của thời trang nghỉ dưỡng, NTK dùng nhiều chất liệu mỏng nhẹ như taffeta, organza và linen.

Các chi tiết trên trang phục ứng dụng kỹ thuật in, thêu và đính kết thủ công, gợi nhắc hình ảnh thiên nhiên như sóng biển, đường chân trời, mây... So với các bộ sưu tập trước, loạt trang phục lần này đa dạng hơn về phom dáng. NTK đưa vào nhiều chi tiết xuyên thấu, kết hợp kỹ thuật xử lý chất ren bồng bềnh nhiều lớp nhằm tạo hiệu ứng thị giác và mang lại sự thoải mái cho người mặc.

Sự độc đáo của BST nằm ở việc ton-sur-ton của toàn bộ khách mời và người mẫu và cả nghệ sĩ biểu diễn nhạc giao hưởng. 100% khách mời tuân thủ dress code trắng. Đại diện ban tổ chức cho biết việc bố trí không gian mở hoàn toàn, kết hợp giữa ánh sáng tự nhiên, âm nhạc được phối khí riêng và các thiết kế thời trang nhằm mục đích tạo ra một không gian thưởng lãm nghệ thuật gắn kết trực tiếp với cảnh quan thiên nhiên của vịnh Lăng Cô.

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Trạch Dương
#bộ sưu tập Mùa hè đẹp nhất #thời trang nghỉ dưỡng #sàn diễn vịnh Lăng Cô #Võ Hoàng Yến #catwalk 250 m #xu hướng thời trang.

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