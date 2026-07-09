Hà Nội: Thí điểm mô hình ‘xã, phường xã hội chủ nghĩa’ tại Phúc Thịnh, Thư Lâm

TPO - Theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội, xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”.

Nghị quyết nêu rõ, việc xây dựng và triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” phải quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, định hướng phát triển Thủ đô và nguyên tắc phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa, lấy hạnh phúc, chất lượng sống của người dân làm mục tiêu cao nhất.

Nghị quyết nêu rõ việc phát triển không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế mà phải hướng tới nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần, môi trường sống và cảm nhận hạnh phúc của người dân, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển một cách công bằng, bền vững.

Một góc xã Thư Lâm. Ảnh: hanoimoi.



Việc triển khai thí điểm phải gắn đổi mới quản trị với tổ chức lại không gian phát triển theo quy hoạch; sử dụng đất hiệu quả, hạ tầng, tài sản công và các nguồn lực tại chỗ. Xây dựng mô hình phải bảo đảm kế thừa truyền thống, phát huy bản sắc Hà Nội, kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hiến lâu đời với yêu cầu phát triển hiện đại, góp phần hình thành và lan tỏa hình ảnh Thủ đô văn minh, thanh lịch, nhân văn, kỷ cương.

Quá trình tổ chức phải đảm bảo nguyên tắc không phát sinh đầu mối trung gian, không làm tăng biên chế; gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động trong quá trình triển khai, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Trên cơ sở đó, thành phố lựa chọn xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”. Việc thí điểm này phải gắn với chuẩn bị đồng bộ điều kiện về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực, phương thức điều hành và cơ chế phối hợp liên ngành, bảo đảm vận hành thực chất, hiệu quả.

Về lộ trình thực hiện, trong năm 2026, thành phố tập trung hoàn thiện, ban hành đề án; xây dựng kế hoạch triển khai; kiện toàn cơ chế chỉ đạo, điều hành; xác định nhiệm vụ ưu tiên, nhu cầu và phương án bố trí nhân lực.

Giai đoạn 2027-2030, thành phố tổ chức triển khai đồng bộ tại địa bàn thí điểm, qua đó thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đến năm 2030, TP. Hà Nội tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thí điểm, hoàn thiện tiêu chí, cơ chế, chính sách và phương thức thực hiện. Đây là cơ sở xem xét mở rộng, nhân rộng mô hình trong giai đoạn tiếp theo.