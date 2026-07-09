Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở Đắk Lắk

Nguyễn Thảo

TPO - Một nhóm học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khi di chuyển trên đường, phát hiện tiếng trẻ sơ sinh khóc phát ra từ một túi nylon màu đỏ bên đường. Sự việc nhanh chóng được các học sinh báo tới người dân gần đó.

Ngày 9/7, UBND xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk) phát thông báo về việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn, đồng thời tìm cha, mẹ hoặc người thân hợp pháp của cháu bé.

unknown.jpg
Bé sơ sinh được đưa vào trạm y tế kiểm tra sức khỏe.

Theo thông báo, khoảng 14h ngày 8/7, tại đoạn đường gần Nhà văn hóa thôn Lạc Điền (cách khoảng 15m về hướng Đông) thuộc địa bàn xã Sơn Thành, một nhóm học sinh đang di chuyển trên đường thì phát hiện một túi nylon màu đỏ có tiếng trẻ sơ sinh khóc bên trong. Nhóm học sinh đã nhanh chóng báo tin cho người dân ở gần đó là ông Nguyễn Trường Thoa và bà Nguyễn Trần Thị Thu Cúc.

Sau khi kiểm tra, ông Thoa và bà Cúc đã đưa cháu bé vào Trạm Y tế xã Sơn Thành, đồng thời trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra ban đầu, cháu bé là bé trai sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi, nặng 3kg, sức khỏe ổn định, chưa rụng rốn. Cháu được quấn khăn đỏ và đặt trong túi nylon màu đỏ, không có giấy tờ hay tài sản kèm theo.

UBND xã Sơn Thành đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lập biên bản vụ việc theo quy định. Qua xác minh ban đầu, đến nay chưa xác định được cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé.

Để bảo đảm quyền lợi và sức khỏe tốt nhất cho cháu bé, UBND xã Sơn Thành đã tạm thời bàn giao cháu bé cho bà Nguyễn Trần Thị Thu Cúc trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ tạm thời trong thời gian thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Theo quy định, UBND xã Sơn Thành niêm yết công khai thông báo này trong thời hạn 7 ngày liên tục (từ ngày 9 đến hết 15/7/2026) tại trụ sở UBND xã Sơn Thành và khu vực phát hiện trẻ (Nhà văn hóa thôn Lạc Điền), đồng thời thông báo trên hệ thống đài truyền thanh xã.

Hết thời hạn niêm yết nêu trên, nếu không có thông tin phản hồi từ cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé đến nhận, UBND xã Sơn Thành sẽ tiến hành các thủ tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thảo
#bé sơ sinh #bỏ rơi #bên đường #thông báo #thân nhân #Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe