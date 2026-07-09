Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở Đắk Lắk

TPO - Một nhóm học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khi di chuyển trên đường, phát hiện tiếng trẻ sơ sinh khóc phát ra từ một túi nylon màu đỏ bên đường. Sự việc nhanh chóng được các học sinh báo tới người dân gần đó.

Ngày 9/7, UBND xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk) phát thông báo về việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn, đồng thời tìm cha, mẹ hoặc người thân hợp pháp của cháu bé.

Bé sơ sinh được đưa vào trạm y tế kiểm tra sức khỏe.

Theo thông báo, khoảng 14h ngày 8/7, tại đoạn đường gần Nhà văn hóa thôn Lạc Điền (cách khoảng 15m về hướng Đông) thuộc địa bàn xã Sơn Thành, một nhóm học sinh đang di chuyển trên đường thì phát hiện một túi nylon màu đỏ có tiếng trẻ sơ sinh khóc bên trong. Nhóm học sinh đã nhanh chóng báo tin cho người dân ở gần đó là ông Nguyễn Trường Thoa và bà Nguyễn Trần Thị Thu Cúc.

Sau khi kiểm tra, ông Thoa và bà Cúc đã đưa cháu bé vào Trạm Y tế xã Sơn Thành, đồng thời trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra ban đầu, cháu bé là bé trai sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi, nặng 3kg, sức khỏe ổn định, chưa rụng rốn. Cháu được quấn khăn đỏ và đặt trong túi nylon màu đỏ, không có giấy tờ hay tài sản kèm theo.

UBND xã Sơn Thành đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lập biên bản vụ việc theo quy định. Qua xác minh ban đầu, đến nay chưa xác định được cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé.

Để bảo đảm quyền lợi và sức khỏe tốt nhất cho cháu bé, UBND xã Sơn Thành đã tạm thời bàn giao cháu bé cho bà Nguyễn Trần Thị Thu Cúc trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ tạm thời trong thời gian thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Theo quy định, UBND xã Sơn Thành niêm yết công khai thông báo này trong thời hạn 7 ngày liên tục (từ ngày 9 đến hết 15/7/2026) tại trụ sở UBND xã Sơn Thành và khu vực phát hiện trẻ (Nhà văn hóa thôn Lạc Điền), đồng thời thông báo trên hệ thống đài truyền thanh xã.

Hết thời hạn niêm yết nêu trên, nếu không có thông tin phản hồi từ cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé đến nhận, UBND xã Sơn Thành sẽ tiến hành các thủ tiếp theo theo quy định của pháp luật.