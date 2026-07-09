Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng cho các lãnh đạo NATO

TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tặng các nhà lãnh đạo thế giới đến Ankara dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) những khẩu súng lục được khắc tên riêng kèm đạn thật.

Món quà độc đáo này được trao cho mỗi nguyên thủ quốc gia và các quan chức nhà nước tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, từ Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Canada Mark Carney đến Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.

Hình ảnh món quà đặc biệt của nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ tặng các lãnh đạo quốc tế dự hội nghị thượng đỉnh NATO. (Ảnh: Reuters)

Những khẩu súng được khắc tên người nhận, đi kèm với đạn dược và bộ dụng cụ vệ sinh. Món quà này cũng đi kèm với một giấy chứng nhận miễn trừ kiểm soát xuất khẩu để cho phép các chính trị gia mang chúng về nước.

Hình ảnh được văn phòng của Tổng thống Litva Gitanas Nauseda chia sẻ cho thấy, đây dường như là khẩu Gumusay.357 Magnum, một loại súng lục sáu viên hiếm hoi được sản xuất bởi nhà sản xuất vũ khí MKE của Thổ Nhĩ Kỳ vào những năm 1990.

Ngành công nghiệp sản xuất súng ngắn hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu tập trung vào súng bán tự động, khiến Gumusay trở thành một vật phẩm hiếm có đối với các nhà sưu tầm.

Khẩu súng được đặt trong một hộp trưng bày bằng gỗ có hình cờ Thổ Nhĩ Kỳ và biểu tượng NATO.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã tỏ ra ngạc nhiên khi trở về nước sau hội nghị thượng đỉnh NATO và phát hiện món quà trong hành lý của mình là một khẩu súng ngắn và đạn dược.

Theo BBC, dự kiến khẩu súng của Thủ tướng Anh sẽ được vô hiệu hóa trước khi đưa về nước. Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten cho biết ông cũng sẽ làm điều tương tự. Việc vô hiệu hóa một khẩu súng có nghĩa là khẩu súng đó sẽ không còn khả năng bắn đạn thật nữa.

Món quà đặc biệt này đại diện cho ngành công nghiệp vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh tập trung vào việc tăng cường khả năng phòng thủ của liên minh.

Các công ty quốc phòng từ các nước thành viên NATO được cho là đã đồng ý chi hơn 50 tỷ USD trong các thỏa thuận mua sắm quốc phòng và công nghiệp, khi các đồng minh tìm cách thể hiện cam kết tăng cường chi tiêu quân sự.