Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng cho các lãnh đạo NATO

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tặng các nhà lãnh đạo thế giới đến Ankara dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) những khẩu súng lục được khắc tên riêng kèm đạn thật.

Món quà độc đáo này được trao cho mỗi nguyên thủ quốc gia và các quan chức nhà nước tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, từ Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Canada Mark Carney đến Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.

6oa3aqv4rjmshn4cflmqnb7vou.jpg
nfz3yf3ccvnjpesq5ovnm7txba.jpg
s27mhr6pcniahegyhr6ywivsr4.jpg
Hình ảnh món quà đặc biệt của nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ tặng các lãnh đạo quốc tế dự hội nghị thượng đỉnh NATO. (Ảnh: Reuters)

Những khẩu súng được khắc tên người nhận, đi kèm với đạn dược và bộ dụng cụ vệ sinh. Món quà này cũng đi kèm với một giấy chứng nhận miễn trừ kiểm soát xuất khẩu để cho phép các chính trị gia mang chúng về nước.

Hình ảnh được văn phòng của Tổng thống Litva Gitanas Nauseda chia sẻ cho thấy, đây dường như là khẩu Gumusay.357 Magnum, một loại súng lục sáu viên hiếm hoi được sản xuất bởi nhà sản xuất vũ khí MKE của Thổ Nhĩ Kỳ vào những năm 1990.

Ngành công nghiệp sản xuất súng ngắn hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu tập trung vào súng bán tự động, khiến Gumusay trở thành một vật phẩm hiếm có đối với các nhà sưu tầm.

Khẩu súng được đặt trong một hộp trưng bày bằng gỗ có hình cờ Thổ Nhĩ Kỳ và biểu tượng NATO.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã tỏ ra ngạc nhiên khi trở về nước sau hội nghị thượng đỉnh NATO và phát hiện món quà trong hành lý của mình là một khẩu súng ngắn và đạn dược.

Theo BBC, dự kiến khẩu súng của Thủ tướng Anh sẽ được vô hiệu hóa trước khi đưa về nước. Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten cho biết ông cũng sẽ làm điều tương tự. Việc vô hiệu hóa một khẩu súng có nghĩa là khẩu súng đó sẽ không còn khả năng bắn đạn thật nữa.

Món quà đặc biệt này đại diện cho ngành công nghiệp vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh tập trung vào việc tăng cường khả năng phòng thủ của liên minh.

Các công ty quốc phòng từ các nước thành viên NATO được cho là đã đồng ý chi hơn 50 tỷ USD trong các thỏa thuận mua sắm quốc phòng và công nghiệp, khi các đồng minh tìm cách thể hiện cam kết tăng cường chi tiêu quân sự.

Minh Hạnh
Reuters, The Independent
#hội nghị thượng đỉnh NATO #Thổ Nhĩ Kỳ #Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan #súng ngắn #xuất khẩu vũ khí #chi tiêu quốc phòng NATO

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe