Tàu Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm TPHCM của Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Hải quân Việt Nam và Hải quân Trung Quốc đã tổ chức luyện tập chung trên biển, với các nội dung, như: Vận động đội hình, xử trí tình huống bất ngờ trên biển và phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.

Ngày 9/7, thông tin từ Vùng 2 Hải quân cho biết, tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 - Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 - Côn Lôn Sơn.

Tàu 380 do Trung tá Trần Văn Úy - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167, chỉ huy.

Biên đội tàu của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc vận động đội hình trên biển. Ảnh: Vùng 2 Hải quân

Tàu đổ bộ 998 - Côn Lôn Sơn của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Vùng 2 Hải quân

Thủy thủ trên tàu huấn luyện 83 - Thích Kế Quang của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc thực hiện nghi thức chào nhau trên biển. Ảnh: Vùng 2 Hải quân

Trung tá Trần Văn Úy - Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân, chào biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Vùng 2 Hải quân



Huấn luyện trao đổi thông tin cờ tay từ tàu 380. Ảnh: Vùng 2 Hải quân

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm TPHCM của Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc, nhằm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân cũng như Quân đội hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Hai bên đã hoàn thành các nội dung luyện tập theo kế hoạch, gồm vận động đội hình hàng ngang, hàng dọc; trao đổi thông tin bằng tín hiệu quốc tế; thực hành Bộ quy tắc xử trí các tình huống gặp nhau bất ngờ trên biển; phối hợp xử lý tình huống tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Huấn luyện trao đổi thông tin cờ tay từ tàu huấn luyện 83 của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Vùng 2 Hải quân

Trao đổi thống nhất giữa nhóm sĩ quan Hải quân 2 nước. Ảnh: Vùng 2 Hải quân

Trước đó, ngày 8/7, nhóm sĩ quan của Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đã làm việc với Hải quân Trung Quốc để thống nhất các nội dung, khoa mục luyện tập và tham quan tàu huấn luyện 83 - Thích Kế Quang.

Cán bộ, thủy thủ tàu 380 chào tạm biệt biên đội tàu Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Vùng 2 Hải quân

Theo Vùng 2 Hải quân, hoạt động luyện tập chung là dịp để cán bộ, thủy thủ Hải quân hai nước trao đổi kinh nghiệm về tổ chức vận động đội hình, thực hành xử trí các tình huống gặp nhau bất ngờ trên biển và phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển, qua đó nâng cao khả năng hiệp đồng, tăng cường hiểu biết, tin cậy và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc.