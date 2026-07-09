Hoàn thành sứ mệnh tại Venezuela, đoàn cứu hộ Việt Nam chuẩn bị về nước

TPO - Kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu nạn sau thảm hoạ trận động đất tại Venezuela, đoàn cứu hộ Việt Nam đã đưa 57 thi thể nạn nhân ra khỏi các công trình đổ sập, góp phần hỗ trợ chính quyền và người dân nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai. Dự kiến ngày 11/7, đoàn sẽ trở về Việt Nam.

Chiều 9/7, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) cho biết, sau nhiều ngày tham gia hỗ trợ Venezuela tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thảm họa động đất, tính đến sáng cùng ngày, đoàn cứu trợ Việt Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân nhưng không có kết quả. Hiện phía Venezuela cũng đã dừng tìm kiếm.

Quân nhân Việt Nam tham gia tìm kiếm cứu nạn tại bang La Guaira, Venezuela.

Trước đó, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela, đoàn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi những đống đổ nát 57 thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền nước sở tại, góp phần xoa dịu nỗi đau của đất nước và nhân dân Venezuela.

Cùng với đó, đoàn còn tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản.

Hiện, đoàn Việt Nam đã dừng tìm kiếm, nghỉ tại khu tập kết, kiểm đếm trang thiết bị, vật tư y tế, lau chùi, bảo quản, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Đêm 8/7, máy bay đã xuất phát từ sân bay Nội Bài đi Venezuela đón đoàn, dự kiến trong ngày 11/7 đoàn sẽ về đến Việt Nam.

Đoàn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi những đống đổ nát hàng 57 thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền nước sở tại.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), Trưởng đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tới giúp Venezuela, thảm họa động đất kép nghiêm trọng nhất trong hơn một thế kỷ tại quốc gia Nam Mỹ này đã cướp đi hàng nghìn sinh mạng.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết, tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela được đánh giá là khó khăn và nguy hiểm nhất trong những lần Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại đây, nhiều thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong những đống đổ nát bị phân hủy nhanh chóng. Tại hiện trường tìm kiếm, không khí đặc quánh mùi tử thi.

Ban đầu, có những lúc các thành viên đoàn Việt Nam đã đeo đến 3 cái khẩu trang kèm xoa thêm dầu gió, nhưng khi tiến vào trong các công trình đổ sập chỉ chịu được tầm 10-15 phút là phải ra thay phiên nhau.

Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực để hỗ trợ người dân Venezuela.

Dù vậy, đoàn Việt Nam đã không ngừng chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm kiếm được nhiều nạn nhân nhất có thể để góp phần làm vơi nỗi đau của gia đình họ sau những ngày mòn mỏi chờ tin người thân.

"Đối với tất cả những vị trí tại hiện trường mà đoàn Việt Nam tiến hành tìm kiếm nạn nhân, các đoàn cứu hộ quốc tế trước đó đã từng đến và họ đều thấy khó thực hiện. Nhưng với tinh thần trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quốc tế và nhất là tình cảm của Việt Nam dành cho Venezuela, đoàn không quản ngại khó khăn, hiểm nguy", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ.

Theo Đại tá Phạm Hùng Dương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), Phó Trưởng đoàn Việt Nam, trước những khó khăn, hiểm nguy, đoàn Việt Nam đã phát huy tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ; vận dụng kinh nghiệm từ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa ở nước ngoài. Cùng đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội và công an, sự tạo điều kiện thuận lợi của phía Venezuela.