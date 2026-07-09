Gia Lai: Khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ ở di tích Cấm An Sơn

TPO - Từ thông tin tư liệu do các cựu binh Mỹ cung cấp được ông Đặng Hà Thụy tổng hợp, cùng lời kể nhân chứng cho thấy di tích Cấm An Sơn (Gia Lai) có khả năng còn hố chôn các liệt sĩ. Cơ quan chức năng đang xác minh, khoanh vùng tìm kiếm.

Ngày 9/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Minh Đức - Bí thư Đảng ủy phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai), cho biết, địa phương đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến cơ quan chức năng để thẩm tra, xác minh thông tin về khả năng có hố chôn liệt sĩ tại khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn.

Theo ông Đức, việc xác minh được thực hiện trên cơ sở các tài liệu, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát ban đầu tại hiện trường.

Ông Đặng Hà Thụy (ở giữa) trình bày lại các thông tin. Ảnh: ĐVCC.

Trước đó, địa phương đã làm việc với cựu chiến binh Đặng Hà Thụy (83 tuổi) - người nhiều năm sưu tầm tư liệu về liệt sĩ. Trong số các tài liệu do ông Thụy cung cấp, có nhiều thông tin được khai thác từ nguồn tư liệu của các cựu binh Mỹ, cho thấy khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Đặc công D40, Quân khu 5 đã hy sinh tại khu vực Cấm An Sơn.

Nhiều nhân chứng là người dân địa phương cũng xác nhận từng chứng kiến bộ đội ta hy sinh và được chôn cất tại khu vực này.

Cựu chiến binh Đặng Hà Thụy cho biết, các tài liệu do cựu binh Mỹ lưu giữ đã ghi chép khá chi tiết diễn biến trận đánh cũng như quá trình chôn cất các cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Đặc công D40, Quân khu 5. Ông Thụy cũng đã hệ thống, tổng hợp các nguồn tư liệu thành bộ hồ sơ gửi các cơ quan chức năng phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phường Tam Quan tổ chức khảo sát, khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ tại di tích lịch sử Cấm An Sơn. Ảnh: ĐVCC.

Từ những nguồn thông tin trên, phường Tam Quan đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát thực địa, bước đầu khoanh vùng các khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Theo lãnh đạo phường, hiện tại địa hình có nhiều thay đổi, khi có đủ căn cứ và được hỗ trợ thiết bị việc khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ được triển khai theo đúng quy định.