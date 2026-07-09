Vụ 68 người nghi ngộ độc ở Khánh Hoà: Quán cơm gà bị xử phạt

TPO - Sau vụ 68 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại quán Quỳnh Nga, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cơ quan chức năng đã xử phạt chủ cơ sở 10 triệu đồng vì vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại quán cơm gà Quỳnh Nga (tổ Lộc Hải, phường Cam Ranh), chiều 9/7, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc.

Theo báo cáo, sáng 4/7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận thông tin từ Trạm Y tế phường Cam Ranh về nhiều trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn và sốt nhẹ sau khi ăn cơm gà tại quán Quỳnh Nga.

Quán cơm gà Quỳnh Nga hiện đã đóng cửa.

Qua xác minh ban đầu, 8 người cho biết đã ăn cơm gà gồm cơm, thịt gà, trứng, nước sốt, rau và đồ chua tại quán vào trưa hoặc chiều 2/7. Đến khoảng 3h sáng 3/7, trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.

Đến 18h30 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận thêm 7 bệnh nhân. Đến 17h ngày 4/7, số người nhập viện tăng lên 50, gồm 21 trẻ em dưới 15 tuổi và 29 người lớn. Tất cả đều có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn và sốt nhẹ, đồng thời khai đã ăn cơm gà tại quán.

Trong ngày 5/7, nhiều người tiếp tục đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khi biết thông tin vụ việc, dù không có triệu chứng. Đến 17h cùng ngày, tổng số người đến khám và điều trị là 68 trường hợp, chủ yếu là người địa phương.

Theo Sở Y tế, các bệnh nhân đều tỉnh táo, sức khỏe tương đối ổn định, không ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Đến tối 6/7, toàn bộ 68 người đã được xuất viện.

Ngay sau vụ việc, Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra phối hợp với UBND phường Cam Ranh xác minh. UBND phường đã yêu cầu quán cơm gà Quỳnh Nga tạm dừng hoạt động từ chiều 3/7.

Qua kiểm tra, đoàn công tác lập biên bản xử phạt chủ cơ sở 10 triệu đồng do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, gồm: khu vực chế biến có ruồi; không thực hiện chế độ kiểm thực ba bước; hệ thống cống, rãnh thoát nước khu bếp bị ứ đọng, không được che đậy kín.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu chủ quán khắc phục các vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm, phối hợp điều tra, chi trả chi phí khám chữa bệnh, thăm hỏi các trường hợp bị ảnh hưởng và chỉ được hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, đến nay chưa thể xác định nguyên nhân vụ việc do cơ sở đã hủy mẫu thức ăn lưu sau 24h theo quy định trước thời điểm đoàn kiểm tra làm việc, nên không còn mẫu để kiểm nghiệm, xác định tác nhân gây nghi ngộ độc thực phẩm.