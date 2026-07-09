Gian dối trong đấu thầu, nhiều bệnh viện 'cấm cửa' Công ty Dược phẩm Phúc Thiện

TPO - Công ty TNHH Dược phẩm Phúc Thiện bị Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy, Nhân dân Gia Định... cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời hạn 3 năm do có hành vi gian lận khi cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu thuốc.

Ngày 9/7, nguồn tin từ 2 bệnh viện tuyến cuối trực thuộc Bộ Y tế tại TP.HCM là Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, lãnh đạo 2 đơn vị này vừa ban hành văn bản xử lý Công ty TNHH Dược phẩm Phúc Thiện ở phường Tân Hưng, TPHCM do có hành vi vi phạm trong quá trình tham gia đấu thầu cung cấp thuốc.

Theo đó, hành vi vi phạm của Công ty TNHH Dược phẩm Phúc Thiện được xác định là gian lận trong đấu thầu. Cụ thể, trong quá trình tham dự thầu cung cấp thuốc, doanh nghiệp đã cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu nhằm đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hành vi này làm sai lệch thông tin về năng lực, kinh nghiệm hoặc các điều kiện của nhà thầu, ảnh hưởng đến việc đánh giá hồ sơ dự thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo đối với các doanh nghiệp tham gia đấu thầu tại các cơ sở y tế công lập phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin và tài liệu cung cấp trong hồ sơ dự thầu; các hành vi gian lận khi bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan, bệnh viện xác định Công ty TNHH Dược phẩm Phúc Thiện có hành vi gian lận trong quá trình tham gia lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Theo đó, Bệnh viện Thống Nhất phát hiện công ty này đã có hành vi gian dối khi đưa tên một người lao động đã chết vào danh sách người lao động được ưu tiên theo Luật Đấu thầu vào hồ sơ dự thầu. Vì vậy, Bệnh viện Thống Nhất ra văn bản xử lý vi phạm, tịch thu gần 272 triệu đồng tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phúc Thiện

Trên cơ sở tính chất và mức độ vi phạm, Bệnh viện Thống Nhất quyết định cấm Công ty TNHH Dược phẩm Phúc Thiện tham gia hoạt động đấu thầu đối với các gói thầu, dự án do bệnh viện làm chủ đầu tư trong thời hạn 3 năm. Thời gian áp dụng biện pháp cấm tham gia hoạt động đấu thầu được tính kể từ thời điểm quyết định xử lý có hiệu lực.

Sau Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng ban hành quyết định xử lý Công ty TNHH Dược phẩm Phúc Thiện liên quan đến hành vi gian lận trong quá trình tham dự thầu thuốc.

Bệnh viện Thống Nhất ra văn bản xử lý vi phạm, tịch thu gần 272 triệu đồng tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phúc Thiện

Theo quyết định của Bệnh viện Chợ Rẫy, doanh nghiệp bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các gói thầu, dự án do bệnh viện làm chủ đầu tư trong thời hạn 3 năm. Đáng chú ý, hành vi dẫn đến việc doanh nghiệp bị xử lý tại hai bệnh viện đều liên quan đến việc sử dụng thông tin, tài liệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu tại 2 gói thầu cung cấp thuốc và vaccine cho đơn vị.

Theo đại diện các bệnh viện, việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc tài liệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu có thể tác động trực tiếp đến quá trình đánh giá năng lực, kinh nghiệm và khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà thầu.

Ngoài 2 bệnh viện trên, mới đây PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải- Giám đốc Bệnh viện Gia Định cũng ký quyết định không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Công ty TNHH Dược phẩm Phúc Thiện tại gói thầu thuốc generic thuộc dự toán mua sắm thuốc bổ sung năm 2025 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đồng thời cấm công ty này dự thầu 3 năm tại đơn vị. Tương tự Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cũng ban hành quyết định xử lý hành chính, chấm dứt hợp đồng và cấm tham gia hoạt động đấu thầu 3 năm đối với Công ty TNHH Dược phẩm Phúc Thiện vì nhà thầu vi phạm khoản 4 Điều 16 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

Trong hoạt động đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, các tiêu chí về năng lực nhà thầu, nguồn gốc thuốc, giấy phép lưu hành, hợp đồng tương tự, kinh nghiệm cung cấp thuốc và các tài liệu chứng minh điều kiện tham dự thầu là những căn cứ quan trọng để bên mời thầu xem xét, đánh giá và lựa chọn đơn vị cung cấp. Do đó, việc sử dụng tài liệu hoặc cung cấp thông tin không trung thực không chỉ vi phạm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn nhà thầu và hiệu quả sử dụng nguồn lực tại các cơ sở y tế.