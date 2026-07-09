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Cuộc đua bất thường trong đấu giá mỏ khoáng sản ở Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quảng Trị vừa công bố khiến nhiều người bất ngờ, khi hàng loạt mỏ khoáng sản được trả giá cao đột biến, thậm chí một số mỏ có giá trúng cao gần gấp đôi giá thị trường, trong khi hầu hết các mỏ chưa giải phóng mặt bằng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa tổ chức đấu giá quyền khai thác đối với 20 khu vực khoáng sản, gồm 11 mỏ đất làm vật liệu san lấp, 6 mỏ cát sỏi, 1 mỏ sét, 1 mỏ đá và 1 điểm mỏ titan.

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Kết quả đấu giá cao bất thường.

Kết quả, có 14 khu vực đấu giá thành công, trong đó xuất hiện nhiều mức trả giá được đánh giá là “không bình thường” so với mặt bằng chung của thị trường.

Đáng chú ý nhất là điểm mỏ titan Cang Gián, thuộc xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Công ty TNHH Khoáng sản Bắc Miền Trung trúng đấu giá với hệ số R đạt 602%, trong khi giá khởi điểm chỉ ở mức 2%, tương đương gấp 301 lần.

Với trữ lượng tài nguyên dự báo khoảng 6.015 m³, giá khởi điểm của mỏ titan này chỉ hơn 135,9 triệu đồng, nhưng số tiền doanh nghiệp phải nộp sau đấu giá lên tới hơn 40,9 tỷ đồng.

Một trường hợp khác cũng gây bất ngờ là mỏ cát sỏi DKR4 tại xã La Lay. Mỏ này có trữ lượng gần 89.740 m³, giá khởi điểm hơn 912 triệu đồng nhưng Công ty TNHH Lê Gia Phát Quảng Trị đã trả tới hơn 36,7 tỷ đồng để giành quyền khai thác.

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Có mỏ cát trúng đấu giá cao hơn giá thị trường gần gấp đôi.

Tính ra, mỗi mét khối cát sỏi tại mỏ DKR4 có giá quyền khai thác khoảng 409.000 đồng, chưa bao gồm thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, chi phí giải phóng mặt bằng, khai thác, vận chuyển và các nghĩa vụ tài chính khác.

Theo tìm hiểu, giá cát xây dựng tại Quảng Trị hiện dao động trên dưới 250.000 đồng/m³ tùy chủng loại và khu vực. Như vậy, chỉ riêng tiền trúng đấu giá quyền khai thác đã cao hơn giá bán trên thị trường gần gấp 2 lần, thậm chí nếu cộng thêm các chi phí phát sinh, giá thành khai thác có thể cao gấp nhiều lần giá thị trường hiện nay.

Ở nhóm mỏ đất san lấp, mỏ Tân Xuân 2 (xã Cam Lộ) có trữ lượng hơn 1,6 triệu m³ được Công ty TNHH Khai khoáng Trung Hải trúng đấu giá với số tiền gần 31,6 tỷ đồng, cao gấp 13,3 lần giá khởi điểm.

Mỏ đất Tân Kiên 2 (xã Ái Tử) cũng được doanh nghiệp này trả gần 6 tỷ đồng, gấp 6,6 lần giá khởi điểm. Trong khi đó, mỏ đất Tràng Sỏi 2 được Công ty TNHH Long Bình Bình Định trúng đấu giá với số tiền hơn 7,8 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần giá khởi điểm.

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Hầu hết các mỏ đưa vào đấu giá chưa giải phóng mặt bằng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, các khu vực đưa ra đấu giá đều chưa được giải phóng mặt bằng, phần lớn có tài sản gắn liền với đất hoặc đang được tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Việc nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả giá cao bất thường, thậm chí vượt xa giá thị trường, đang đặt ra hàng loạt câu hỏi về hiệu quả kinh tế, khả năng triển khai dự án sau đấu giá, cũng như nguy cơ tác động đến mặt bằng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn trong thời gian tới.

Một chuyên gia trong lĩnh vực khoáng sản nhận định, bài học từ một số địa phương cho thấy, việc trả giá quá cao khi đấu giá mỏ khoáng sản có thể dẫn đến nguy cơ chậm triển khai dự án, xin điều chỉnh tiến độ, khai thác vượt trữ lượng, hoặc tạo áp lực tăng giá vật liệu xây dựng nếu doanh nghiệp tìm cách bù đắp chi phí đầu vào.

Hoàng Nam
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