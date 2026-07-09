Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cháy dữ dội tại cảng cá Tam Quan, nhiều tàu bị thiêu rụi

Trương Định

TPO - Một vụ cháy lớn bùng phát tại cảng cá Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai), khiến khoảng 7-8 tàu cá bốc cháy. Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành dập lửa.

Tối 9/7, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai) xác nhận đang xảy ra một vụ cháy tàu cá tại cảng cá Tam Quan. Hiện tại các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 20h cùng ngày. Ngọn lửa đã làm cháy khoảng 7-8 tàu cá đang neo đậu tại cảng. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngư dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tham gia dập lửa.

Để ngăn đám cháy lan sang các phương tiện khác, nhiều tàu cá neo đậu liền kề được khẩn trương di dời đến khu vực an toàn.

Tiếp tục cập nhật...

Trương Định
#cháy tàu cá #cảng cá Tam Quan #Gia Lai #hỏa hoạn #Hoài Nhơn Bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe