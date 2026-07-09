Cháy dữ dội tại cảng cá Tam Quan, nhiều tàu bị thiêu rụi

TPO - Một vụ cháy lớn bùng phát tại cảng cá Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai), khiến khoảng 7-8 tàu cá bốc cháy. Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành dập lửa.

Tối 9/7, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai) xác nhận đang xảy ra một vụ cháy tàu cá tại cảng cá Tam Quan. Hiện tại các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 20h cùng ngày. Ngọn lửa đã làm cháy khoảng 7-8 tàu cá đang neo đậu tại cảng. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngư dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tham gia dập lửa.

Để ngăn đám cháy lan sang các phương tiện khác, nhiều tàu cá neo đậu liền kề được khẩn trương di dời đến khu vực an toàn.

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