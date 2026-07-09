Bí thư Hà Nội: Thay thế ngay cán bộ sợ trách nhiệm, thiếu năng lực

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, sẽ thực hiện ngay việc thay thế cán bộ sợ trách nhiệm, thiếu năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời sẽ bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung của thành phố.

Mỗi sở, ngành sẽ được giao nhiệm vụ phục vụ tăng trưởng



Chiều 9/7, Phát biểu kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố là hết sức cần thiết.

Theo ông, tinh thần chung của quy chế là để hệ thống chính trị của thành phố vận hành nhanh hơn, hiệu quả hơn, có các cơ chế kiểm tra, giám sát, bảo đảm kết quả cuối cùng là đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Q.T.



Cùng với việc hoàn thiện quy chế, Thành ủy sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ Thành ủy tới các tổ chức Đảng trực thuộc và người đứng đầu. Thành phố sẽ kiểm đếm kết quả theo tuần, theo tháng; giao việc theo sản phẩm; đánh giá cán bộ theo kết quả thực thi. Từng bí thư cấp ủy, người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình.

Mỗi sở, ngành, địa phương sẽ được giao danh mục nhiệm vụ phục vụ tăng trưởng. Mỗi dự án trọng điểm phải được giao cho một người phụ trách, theo dõi, tháo gỡ khó khăn trong suốt quá trình triển khai. Mỗi điểm nghẽn phải có một cơ quan chịu trách nhiệm cho đến cùng.

Thành phố sẽ thực hiện ngay việc thay thế cán bộ sợ trách nhiệm, thiếu năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời sẽ bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung của thành phố. Các đồng chí Bí thư cấp ủy dự hội nghị cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc này ở tổ chức Đảng của mình.

Lấy đầu tư công kích hoạt nguồn vốn xã hội

Về định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2027, Bí thư Hà Nội nêu rõ, tinh thần chung thống nhất là phải kiên quyết giải quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, bình quân; phải đặt đầu tư công vào đúng vai trò là vốn dẫn dắt, vốn mở đường, kích hoạt để thành phố phát huy được các lợi thế, các nguồn lực, nguồn nhân lực chất lượng cao và nguồn vốn xã hội như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu xây dựng danh mục đầu tư công năm 2027 phải gắn chặt với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông trọng điểm, đường sắt đô thị, hạ tầng số, các công trình liên kết vùng, xử lý môi trường, chống ngập, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa.

Về việc triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, ông Trần Đức Thắng yêu cầu phải tiếp tục đẩy nhanh triển khai các sản phẩm cụ thể, có tác động đóng góp của các nghị quyết, ví dụ như kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa, đóng góp của kinh tế tư nhân vào tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của thành phố.

Bí thư Hà Nội cũng nêu, việc chỉ đạt mức tăng trưởng 8,22% trong 6 tháng đầu năm 2026 đòi hỏi phải có kịch bản mới cho điều hành trong 6 tháng cuối năm. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Đảng ủy UBND thành phố xây dựng các kịch bản tăng trưởng cho từng ngành, lĩnh vực, địa bàn; xây dựng kế hoạch kịch bản tăng trưởng cho năm 2027 và định hướng cho các năm tiếp theo.

Trên cơ sở kịch bản giao nhiệm vụ cho từng đơn vị chủ trì, người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm và cá nhân phụ trách đến kết quả cuối cùng. Các cơ quan có chức năng liên quan cần kiểm tra, giám sát theo dõi tiến độ triển khai từng nhiệm vụ hằng tuần. Kết quả hoàn thành là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, người đứng đầu và cá nhân phụ trách.