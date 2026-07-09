Cháy nhà giữa trung tâm Đà Lạt, một người tử vong

TPO - Hỏa hoạn bùng phát từ tầng hầm một căn nhà trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến khói đen bao trùm khu vực. Lực lượng chức năng đã cứu được 4 người mắc kẹt, song 1 người đàn ông nghi là chủ nhà đã tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 9/7, hỏa hoạn bùng phát tại tầng hầm 1 căn nhà trên đường Trương Công Định, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là tuyến phố trung tâm, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh nên vụ cháy nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân.

Hiện trường vụ cháy.

Phát hiện khói và lửa bốc lên, người dân hô hoán, triển khai chữa cháy ban đầu, đồng thời hỗ trợ đưa những người trong nhà ra ngoài và báo lực lượng chức năng.

Do đám cháy xảy ra trong khu dân cư đông đúc, các căn nhà nằm san sát nhau nên nhiều người lo ngại ngọn lửa lan rộng. Khói đen bốc cao, bao trùm khu vực khiến công tác tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Để phục vụ chữa cháy, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã phong tỏa hai đầu đường Trương Công Định, phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân. Lực lượng y tế cũng được huy động túc trực tại hiện trường để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Các lực lượng thực hiện chữa cháy, di dời tài sản cho người dân.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Nhiều mũi chữa cháy được triển khai đồng thời nhằm khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các công trình liền kề.

Đến khoảng 18h cùng ngày, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi, nghi là chủ căn nhà, tử vong trong vụ cháy. Trước đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã cứu an toàn 4 người mắc kẹt.

Khói bao trùm cả một khu vực.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.