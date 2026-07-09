Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

TPO - Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, Đội Quy tập đã phát hiện 5 bộ hài cốt và 2 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt tìm được tại Công viên Lê Thị Riêng đến thời điểm hiện tại là 16 bộ.

Tối 9/7, tin từ Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, trong ngày 9/7 Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) đã đào được hố sâu 2m, dài 5m, ngang 3m, khối lượng đất được đào lên khoảng 50m3.

Đây là khu vực đào mở rộng cạnh rãnh mộ đã phát hiện những hài cốt liệt sĩ đầu tiên tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, Đội Quy tập đã phát hiện 5 bộ hài cốt và 2 bộ di vật, nâng tổng số hài cốt tìm được tại Công viên Lê Thị Riêng đến thời điểm hiện tại là 16 bộ.

Sáng nay (9/7), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tiến hành mở rộng khu vực đào tìm tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng

Khi nghi ngờ có hiện vật, di vật, các chiến sĩ trực tiếp tiếp cận để đào tìm kỹ lưỡng. Ảnh: Ngô Tùng

Trao đổi trong lúc thực hiện nhiệm vụ sáng cùng ngày, Trung tá Lê Ngọc Hà - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Tư lệnh TPHCM) cho biết, sau quá trình gặp gỡ nhân chứng, khảo sát và đào thăm dò tại khu vực rãnh mộ, các lực lượng tiến hành mở rộng khu vực tìm kiếm, với quyết tâm cố gắng đưa các bác, các chú về với gia đình, với quê hương.

Theo Trung tá Hà, các lực lượng tìm kiếm tập trung cao nhất nhằm tìm kiếm được hết các bác, các chú ở khu vực này đưa về yên nghỉ tại nghĩa trang. “Chúng tôi xác định không được bỏ sót những di vật hoặc những vật thể nhỏ nhất”, ông Hà nói.

Ngày mai (10/7), lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.