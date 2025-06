Tuổi trẻ công an Đắk Lắk hành quân xanh về vùng đất khó

TPO - Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cấp bộ đoàn thực hiện nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực tại những thôn, buôn vùng sâu của tỉnh.

Thực hiện chiến dịch “Hành quân xanh” gắn với kỷ niệm các sự kiện và ngày lễ lớn trong tuổi trẻ Công an nhân dân, Chi đoàn, Công đoàn phòng Hậu cần công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tại buôn Lách Ló (xã Nam Ka, huyện Lắk).

Trong khuôn khổ chương trình, diễn ra các hoạt động ý nghĩa như: Trò chơi dân gian, nấu ăn, cắt tóc miễn phí cho các cháu thiếu nhi; trao 60 suất quà đến các hộ gia đình khó khăn, trao hàng trăm suất quà, đồ dùng học tập, xe đạp, bàn học, đèn học đến các em học sinh khó khăn. Đoàn trao tặng 3 con bò cái sinh sản đến 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Buôn Lách Ló là một trong những địa bàn khó khăn nhất của xã Nam Ka, cách trung tâm xã hơn 15km, nằm biệt lập giữa những cánh rừng bạt ngàn. Cuộc sống của bà con nơi đây chủ yếu dựa vào nương rẫy, nhiều hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, thiếu thốn về điện, nước và điều kiện sinh hoạt.

Nằm trong chuỗi hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện, Huyện Đoàn Cư Kuin phối hợp với Ban thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức bàn giao công trình thanh niên nhà nhân ái cho hộ gia đình ông Y Ken Bkrông (xã Ea Tiêu) với tổng trị giá 110 triệu đồng.

Gia đình ông Y Ken Bkrông là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà được xây dựng theo quy mô cấp 4, mái lợp tôn, với diện tích sử dụng 52m². Tổng kinh phí xây dựng là 150 triệu đồng, trong đó Ban Thanh niên Công an tỉnh và Huyện Đoàn Cư Kuin hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do gia đình đối ứng.

Huyện Đoàn Cư Kuin phối hợp với Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên tổ chức bàn giao 2 ngôi nhà nhân ái cho hộ gia đình bà H’Glin Bdap và hộ ông Phạm Ênuỗl Linh Sơn (xã Dray Bhăng). Lực lượng cảnh sát cơ động đã hỗ trợ 300 ngày công.

Thực hiện Chiến dịch "Hành quân xanh", Phòng Công tác chính trị công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình về nguồn cho các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đến từ các đơn vị của công an tỉnh.

Đoàn đến địa danh lịch sử Khu di tích lịch sử Tàu Không Số - Bến Vũng Rô thuộc thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Tàu Không Số – Bến Vũng Rô, Đoàn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, ôn lại truyền thống hào hùng của Đoàn tàu Không số.

Chương trình “Hành quân xanh” không chỉ là một hành trình về địa chỉ đỏ, còn dịp để phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Công an tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới – gắn hoạt động đoàn với các sự kiện chính trị trọng đại và công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.