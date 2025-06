Lan tỏa yêu thương, thắp sáng vùng cao

TPO - Từ những phần cơm, đến tuyến đường điện năng lượng mặt trời giữa đại ngàn Kon Plông, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2025 không chỉ mang theo sức trẻ mà còn hun đúc tinh thần gắn kết giữa hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, hỗ trợ cộng đồng tại các vùng còn nhiều khó khăn.

Chung tay vì cộng đồng

Cuối tháng 5, khi nắng đầu hè bắt đầu gắt gao trên các sườn núi Kon Plông (tỉnh Kon Tum), hàng trăm đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) từ hai tỉnh Kon Tum - Quảng Ngãi đã cùng hội quân tại xã Đăk Nên để chính thức khởi động Chiến dịch TNTN hè 2025. Trong màu áo xanh tình nguyện, họ tỏa đi khắp các bản làng, mang theo thuốc men, bữa cơm, nụ cười và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đến với người dân vùng cao.

Trong khuôn khổ hoạt động của chiến dịch, hơn 20 y, bác sĩ thuộc Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ hai tỉnh đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đăk Nên (huyện Kon Plông) và Sơn Liên (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi). Không chỉ chẩn đoán bệnh, các bác sĩ còn tận tình hướng dẫn bà con cách chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các bệnh phổ biến trong mùa mưa sắp tới.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Hữu Nghĩa (thuộc Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây) chia sẻ, người dân rất vui mừng. Có cụ già rưng rưng nước mắt nói rằng, đã lâu lắm mới có bác sĩ về tận bản thăm khám cho mình.

Không dừng lại ở hoạt động y tế, các đội hình TNTN còn tổ chức nhiều phần việc ý nghĩa như cắt tóc miễn phí, cấp phát 200 bánh bao cho thiếu nhi. Các tình nguyện viên thuộc Hội Thuần chay Quảng Ngãi tổ chức nấu và cấp phát 400 phần cơm chay cho người dân ở xã Đăk Nên.

Đặc biệt, tại thôn Tu Rét (xã Đăk Nên), tuyến đường điện năng lượng mặt trời “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” dài hơn 2km đã được triển khai, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn khi đêm về.

Hưởng ứng chiến dịch, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đã phối hợp cùng các đơn vị trực thuộc triển khai hàng loạt công trình thanh niên tại huyện Sơn Tây. Trong đó, nổi bật là tuyến đường thanh niên tại xã Sơn Liên và Sơn Bua, công trình “Sân chơi cho em” do Ban Thanh niên Công an tỉnh thực hiện, hay “Đường cây thanh niên” do Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ.

Nhiều phần việc, công trình ý nghĩa

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi Hồ Thị Thu Thanh cho biết, chiến dịch năm nay diễn ra trong bối cảnh các địa phương đang chuẩn bị thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính theo chủ trương của trung ương. Vì vậy, việc phối hợp tổ chức giữa Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi và Kon Tum không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là cơ hội để tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa hai lực lượng ĐVTN.

“Đây là dịp để tuổi trẻ hai tỉnh kết nối, cùng nhau chia sẻ mô hình, kinh nghiệm tổ chức phong trào Đoàn – Hội – Đội. Đồng thời, tích cực phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 tỉnh”, chị Thanh nhấn mạnh.

Diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8/2025, Chiến dịch TNTN hè với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng” sẽ triển khai đồng loạt 5 chương trình trọng điểm: “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”.

Từ thành thị đến nông thôn, từ vùng biển đến vùng cao, ĐVTN sẽ tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, hỗ trợ trước, trong và sau các kỳ thi, chăm sóc thiếu nhi và thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.

“Thông qua chiến dịch tình nguyện hè giúp ĐVTN rèn luyện, nâng cao kỹ năng hoạt động cộng đồng, mở rộng và phát triển mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN tham gia phát triển kinh tế, xã hội, nhất là ở những vùng còn nhiều khó khăn”, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hồ Thị Thu Thanh chia sẻ thêm.

Trong Chiến dịch TNTN hè năm 2025, tuổi trẻ Quảng Ngãi phấn đấu sửa chữa 5km đường giao thông, hỗ trợ ngày công thực hiện xóa ít nhất 100 nhà tạm, nhà dột nát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chăm sóc, trồng mới 500 cây xanh, tổ chức 10 lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi, thực hiện ít nhất 20 công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, hỗ trợ 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…