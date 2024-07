Sôi nổi tình nguyện hành quân xanh ở Bắc Giang

TPO - Ngày 13/7, Tỉnh Đoàn phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình tình nguyện hành quân xanh tại huyện Sơn Động.

Tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang Giáp Xuân Cảnh cho biết, Bắc Giang luôn tự hào là một trong những cái nôi của phong trào thanh niên tình nguyện, nơi đi sớm trong cả nước về Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè, Chương trình tình nguyện mùa Đông mà nay đã trở thành 2 phong trào lớn của tuổi trẻ cả nước.

Bên cạnh những chương trình và hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện như chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng, một hoạt động hết sức ý nghĩa nữa đó chính là chiến dịch tình nguyện hành quân xanh. Đây là chiến dịch được tổ chức dành riêng cho đối tượng là thanh niên lực lượng vũ trang, quân đội và công an.

Chiến dịch đã và đang thể hiện được tinh thần tương thân tương ái của đoàn viên, thanh niên và nhân dân thông qua các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội… Đây đều là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện sức trẻ, khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích, trách nhiệm, góp phần tạo ra các giá trị tốt đẹp tới cộng đồng của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang.

Tiếp nối những kết quả tốt đẹp đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hành quân xanh năm 2024 được thực hiện cao điểm từ ngày 1/6 đến ngày 31/8 tập trung 4 nội dung trọng tâm.

Đoàn viên, thanh niên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền biển đảo, tuyên truyền về cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, cựu chiến binh, gia đình, con em chiến sĩ, cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biển, đảo.

Các tổ chức Đoàn huy động lực lượng hỗ trợ ngày công tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ người dân tộc thiểu số; cải tạo bia tưởng niệm các phường, xã tại địa bàn đóng quân; hỗ trợ làm căn cước công dân.

Đoàn viên, thanh niên công an và quân đội tập huấn kỹ năng tự vệ, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy cho người dân và thanh thiếu nhi; phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế một ngày làm cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, học kỳ quân đội.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện mô hình “Anh nuôi làm cán bộ đoàn”; đóng góp nguồn lực, ngày công ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

“Các bạn đoàn viên, thanh niên hãy phát huy tốt tinh thần tình nguyện, sáng tạo, đặc biệt là vai trò nòng cốt, đi đầu của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số để thực hiện hiệu quả hơn các nội dung của chiến dịch”, anh Cảnh nhấn mạnh.

Tại chương trình, ban tổ chức trao kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ở thị trấn An Châu, huyện Sơn Động xây dựng nhà với tổng số tiền 100 triệu đồng, tặng 2 suất đỡ đầu cho 2 học sinh trường THCS An Châu, trao 15 suất quà cho các Cựu TNXP trên địa bàn thị trấn An Châu.

Sau chương trình ra quân, tuổi trẻ công an và quân đội tỉnh Bắc Giang tham gia nhiều hoạt động tình nguyện hưởng ứng như tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu nhi về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và luật căn cước, khánh thành công trình thanh niên tuyến đường camera an ninh, hỗ trợ người dân làm nhà nhân ái.