Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn: Thanh niên Nghệ An góp sức trẻ thực hiện hóa mục tiêu phát triển của tỉnh

TPO - Phát biểu tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương mong muốn thanh niên Nghệ An góp sức trẻ, thực hiện hóa mục tiêu đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Đơn vị dẫn đầu thi đua trong công tác Hội và phong trào thanh niên toàn quốc

Phát biểu mở đầu, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương cho biết, nhắc đến xứ Nghệ, chúng ta đều hình dung rất rõ về một vùng đất với bề dày truyền thống hiếu học, yêu nước và cách mạng, quê hương của nhiều chí sĩ yêu nước, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc. Về với Nghệ An hôm nay, anh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ sự phấn khởi vì những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đem lại những diện mạo tích cực trong đời sống của nhân dân.

Nghệ An đang có những bước tiến vững chắc hướng tới trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về tài chính, công nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hoá, thể thao. Vui mừng hơn nữa khi thấy rằng, góp phần vào những thành tựu đó có sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ tỉnh nhà. Những điều này đã được khắc hoạ rõ nét trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An lần thứ VII. Trong khuôn khổ Đại hội, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã chia sẻ một số điểm tâm đắc trong công tác Hội, phong trào thanh niên tỉnh Nghệ An.

Đó là việc triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” toàn diện trên các mặt công tác, đặc biệt là định hướng, giáo dục thanh niên về truyền thống cách mạng của xứ Nghệ, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào về quê hương, dân tộc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ; tôn vinh những điển hình thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực; giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ thanh niên chậm tiến; thành lập các đội thanh niên xung kích, đội hình phản ứng nhanh về an toàn giao thông. Tổ chức tốt các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như mạng lưới thành viên các Câu lạc bộ “Thanh niên khởi nghiệp”, Câu lạc bộ “Thanh niên phát triển kinh tế”; quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp của tỉnh, thành phố. Có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát huy tinh thần tình nguyện cùng cộng đồng của thanh niên, mà nổi bật là các hoạt động tham gia phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân trong dịch bệnh COVID-19 và tham gia tích cực, chủ động, hiệu quả trong dự án đường dây 500 KV mạch 3.

Đó là việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Các cấp bộ Hội đã tận dụng có hiệu quả chuyển đổi số trong thiết kế, tổ chức hoạt động; đẩy mạnh các hình thức tập hợp thanh niên trên mạng Internet và các diễn đàn, mạng xã hội; tập trung thành lập tổ chức Hội trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; khu vực thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, các khu đô thị mới, khu chung cư; chuyển đổi các chi hội hoạt động kém hiệu quả sang mô hình các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm theo nghề nghiệp, sở thích. Nhờ vậy, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên của tỉnh ngày càng rộng rãi hơn, các hoạt động của Hội cũng đến gần hơn với thanh niên, được thanh niên đón nhận.

Tổng kết nhiệm kỳ qua, chúng ta vui mừng nhận thấy tất cả các chỉ tiêu xác lập từ đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt. Hội LHTN tỉnh Nghệ An nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu thi đua trong công tác Hội và phong trào thanh niên toàn quốc và góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà hiện thực hoá chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đưa Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa”. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những thành tích nổi bật, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cũng ghi nhận, đồng tình và đánh giá cao với những đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn của các tuổi trẻ Nghệ An về những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Anh Nguyễn Ngọc Lương tin tưởng rằng, đó sẽ là những kinh nghiệm quý báu được đúc rút ra để chúng ta cùng nhau thảo luận, bàn bạc các giải pháp khắc phục những hạn chế đó trong nhiệm kỳ tới.

Lấy thanh niên làm chủ thể, trung tâm của phong trào Hội

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho biết, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ khát vọng của toàn dân tộc ta, đó là Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045. Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị cũng đã xác định tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ. Để thanh niên Nghệ An góp sức trẻ hiện thực hoá các mục tiêu đó, anh Nguyễn Ngọc Lương mong muốn và đề xuất Hội LHTN Nghệ An quan tâm một số nội dung sau:

Một là, trong nhiệm kỳ tới, chúng ta tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Dự thảo Văn kiện trình Đại hội của các đồng chí đã đề cập nhiều giải pháp rất toàn diện. Tuy nhiên, tôi mong rằng, trong từng nhóm nội dung của phong trào, chúng ta cần lựa chọn một số giải pháp mang tính đột phá, đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Theo tôi thấy, phải chăng đó chính là việc phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của những người con quê hương Bác Hồ, quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh trong giai đoạn hiện nay? Phải chăng đó là việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy những bản sắc văn hoá truyền thống của người dân xứ Nghệ, đưa văn hoá trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển kinh tế của tỉnh? Hay đó có thể là tận dụng ưu thế tài nguyên biển để phát triển kinh tế biển, du lịch, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đưa Nghệ An trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao? Và để làm được những điều đó, theo tôi, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” phải được triển khai một cách thực chất, hiệu quả, bền vững, trong đó lấy thanh niên làm trung tâm, chủ thể của phong trào.

Hai là, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, trong đó chú trọng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong toàn Hội. Thanh niên hiện nay là thế hệ sinh ra trong thời đại gắn với công nghệ, là lực lượng có sức sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn. Việc gắn bó với các hoạt động công nghệ, chuyển đổi số đã trở thành sự vận động tự nhiên, sâu sắc trong đời sống của thanh niên. Do đó, nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số chính là phương thức hiệu quả nhất để phát triển Hội LHTN trở thành người bạn đồng hành, gần gũi và thu hút với thanh niên; đồng thời cũng là con đường tối ưu hoá các giá trị hiện đại ngày nay. Để thực hiện được nội dung này, Tỉnh Hội cần chú trọng làm rõ, làm đúng bản chất của chuyển đổi số khác với quá trình số hoá đơn thuần, trong đó xây dựng được dữ liệu lớn về thanh niên, trang bị năng lực số cho thanh niên là những vấn đề mấu chốt. Chính vì vậy, sản phẩm công nghệ chỉ là bước khởi đầu; điều quan trọng là thay đổi tư duy, lối suy nghĩ, hành động của khối đông cán bộ hội và thanh niên.

Ba là, cần nghiên cứu giải pháp hiệu quả trong việc thúc đẩy tâm thế, kỹ năng khởi nghiệp trong thanh niên. Với tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An sẽ trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ, là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ. Do đó, nhiệm vụ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng khởi nghiệp, tinh thần sáng tạo, khát vọng sáng tạo cần được Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh và các cấp Hội quan tâm thúc đẩy. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thanh niên khẳng định sức trẻ, trí tuệ, tham gia giải quyết nhiều vấn đề quan trọng trong sự phát triển của tỉnh nhà. Trên con đường đồng hành cùng các bạn trẻ khởi nghiệp đầy rủi ro, tổ chức Hội cần xác lập vai trò hỗ trợ một cách cụ thể, mà theo tôi, vấn đề quan trọng không chỉ là vốn, mà trước hết là tâm thế khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp và kinh nghiệm, sự chỉ dẫn của những chuyên gia, nhà đầu tư thiên thần. Đó chính là những công việc mà Hội chúng ta cần thực hiện.

Bốn là, không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng Hội vững mạnh. Chúng ta đã bước đầu làm tốt việc tập hợp thanh niên trên không gian mạng, và sẽ cần tiếp tục chú trọng môi trường này bên cạnh các hoạt động tập hợp trực tiếp. Về đối tượng tập hợp, tôi đề nghị các cấp bộ Hội đặc biệt chú trọng tập hợp, đoàn kết thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên dân tộc, thanh niên công nhân. Cần phải tiếp tục gây dựng và phát triển lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, tôn giáo, để vừa kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, chủ động cung cấp thông tin định hướng, tạo niềm tin của thanh niên với tổ chức Hội; từ đó tạo dựng lực lượng và góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử ra Ủy ban Hội tỉnh khóa VII và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn tin tưởng các anh, chị Ủy viên Ủy ban Hội khóa VII với phẩm chất, năng lực tốt sẽ đoàn kết, sáng tạo chỉ đạo công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Nghệ An không ngừng lớn mạnh trong giai đoạn mới, đáp ứng sự tín nhiệm và kỳ vọng của thanh niên toàn tỉnh; đồng thời, các anh chị đại biểu được chọn cử tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX sẽ phát huy ý chí, nguyện vọng của thanh niên tỉnh nhà, tham gia tích cực, hiệu quả quyết định những chủ trương quan trọng của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Từ diễn đàn trọng thể này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Lương trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, xin ghi nhận sự nỗ lực, vai trò nòng cốt chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An trong công tác phối hợp, quan tâm, triển khai các hoạt động của Hội LHTN tỉnh trong thời gian qua. Mong rằng trong thời gian tới tiếp tục đón nhận sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện của các đồng chí để công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Nghệ An, khát vọng - tiên phong - đoàn kết - sáng tạo - phát triển”, chúc hội viên, thanh niên và các cấp bộ Hội tỉnh Nghệ An có một nhiệm kỳ mới đoàn kết, sáng tạo và thành công.