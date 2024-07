Khai mạc Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

TPO - Sáng 12/7, tại Hội trường Trạm 50 Quân khu IV (thành phố Vinh, Nghệ An), Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Nghệ An lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029 chính thức khai mạc với khẩu hiệu “Thanh niên Nghệ An Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Nghệ An lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029 là 1 trong 6 đại hội được T.Ư Hội LHTN Việt Nam chọn tổ chức Đại hội điểm toàn quốc.

Tham dự Đại hội có anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Duy Hưng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh văn phòng T.Ư Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đại hội có sự tham dự của 260 đại biểu chính thức là những đại diện ưu tú cho sức trẻ, trí tuệ, niềm tin của gần 700.000 thanh niên toàn tỉnh để bàn thảo, thống nhất, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới.

Sáng cùng ngày các Đại biểu đã dâng hoa và báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Trước khi bước vào chương trình Đại hội, các đại biểu cũng tiến hành Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội, Thông qua Chương trình, Quy chế, Nội quy Đại hội.

Đại hội Hội LHTN tỉnh Nghệ An lần thứ VII có chủ đề: “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; khơi dậy khát vọng, trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện, bản sắc của thanh niên xứ Nghệ góp sức trẻ xây dựng Nghệ An xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Phát biểu khai mạc Đại hội - chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư thường trực phụ trách Tỉnh Đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An khóa VI cho biết, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII nhiệm kỳ 2024-2029 có nhiệm vụ đánh giá tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029; Thảo luận và đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX.

Trong phiên thứ nhất, Đại hội sẽ nghe và cho ý kiến vào Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng thời, tại Đại hội cũng sẽ chia tổ thảo luận với 2 chủ đề: Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời đại mới và Đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp.

Tại phiên thứ 2, Đại hội sẽ tiến hành các nội dung quan trọng: hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An; Hiệp thương chọn cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An; Hiệp thương chọn cử Ban kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An tỉnh Nghệ An khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hiệp thương chọn cử Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại phiên trọng thể, Đại hội sẽ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; triển khai mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại Đại hội cũng sẽ tiến hành trình bày các tham luận của các đại biểu.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa gồm: Tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội “Tôi là thanh niên Nghệ An”; Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; triển lãm tranh với chủ đề “Tự hào một dải non sông”; Trưng bày giới thiệu các sản phẩm Ocop Nghệ An.